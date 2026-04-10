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社會 社會焦點 保障人權

指揮家偷吃2女學生生1孩！鋼琴正宮忍30年幫養　過年又見新歡心死

▲▼男女,兩性,外遇,出軌,偷拍,偷情（圖／免費圖庫Pakutaso）

▲琴瑟和鳴變破裂，指揮家外遇生子，妻撐數10年換離婚判決。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）

記者黃宥寧／台北報導

結縭40年的夫妻婚姻破裂！1名擔任指揮家的丈夫婚內與女學生發生婚外情並生子，妻子為維持家庭隱忍30年，甚至協助扶養私生子。未料丈夫近年帶女子出席家族聚會，並提起剩餘財產分配，妻子心死提告離婚。士院認丈夫違反婚姻忠誠義務且長期分居，判准離婚，並須賠償妻子45萬元精神慰撫金。

判決指出，該對夫妻於1982年結婚，妻子為鋼琴演奏家，丈夫為聲樂家兼指揮，婚後育有2名子女，兩人長年在國內外音樂舞台合作演出，外界曾視為「琴瑟和鳴」的典範夫妻。

然而婚姻僅維持12年平靜。1994年間，丈夫與2名女學生發展不倫關係，並與其中1人產下一名子女。妻子發現後未選擇離婚，為了孩子選擇隱忍，甚至曾協助負擔私生子的扶養費，雙方表面上仍維持婚姻關係。

直到2022年農曆過年，妻子再度受創。她指控丈夫帶著疑似新歡女子出席家族聚會，讓她感到極度羞辱；同時丈夫更向法院聲請夫妻剩餘財產分配，成為壓垮婚姻的最後一根稻草。妻子隨後提起離婚訴訟，主張丈夫長年外遇、無故離家且拒絕履行家庭義務。

丈夫則反駁表示，自己並非主動離家，而是2017年遭妻子要求交出鑰匙、威脅換鎖，被迫離開住處，並稱曾試圖回家協商卻遭拒。

法官審酌認為，丈夫主張遭妻子逼迫離家，卻未提出任何證據佐證，且自2017年離家後雙方分居已逾8年，期間丈夫未見積極修復關係，也未負擔家庭責任，顯示婚姻已難以回復。

至於妻子指控丈夫近年再度外遇部分，法官認為僅憑聚餐照片，尚不足以證明雙方關係已逾一般社交界線，因此未判准妻子請求的50萬元外遇慰撫金。

不過，法院仍認定丈夫早年婚外情並生子，已嚴重違反婚姻忠誠義務，加上長期分居造成婚姻破裂，最終判准離婚，並命丈夫應賠償妻子45萬元精神慰撫金。

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