鄭麗文「鄭習會」拋5主張　巧妙呼應2005「連胡會」5願景

▲國民黨主席鄭麗文（圖左）與中共中央總書記習近平（圖右）握手。（圖／翻攝新華社）

記者郭運興／台北報導

國民黨主席鄭麗文今（10日）上午11點於北京人民大會堂會見中共總書記習近平，外界矚目的「鄭習會」正式登場。特別的是，鄭麗文會中提出的5點主張，與2005年「連胡會」達成的5項願景有高度的相似性，而當年鄭麗文是國民黨發言人，如今成為主席，此次出訪期間，所到之處必會提到連戰2005年的和平之旅，似有傳承之意；且國民黨副主席張榮恭出訪前也透露，此行大陸方面邀請鄭麗文訪陸的呈現方式，與2005年「連胡會」的處理方式「一模一樣」。



時隔十年，國共兩黨領導人今再度會面。特別的是，鄭麗文在今日登場的「鄭習會」中提出5點主張，分別是「推動兩岸關係和平發展」、「謀求恢復兩岸協商機制」、「維護臺海和平穩定，增進兩岸互惠互利」、「在政治互信中增進臺灣國際活動空間」、「持續發揮國共兩黨溝通平臺功能」。

而2005年時任國民黨主席連戰與當時中共總書記胡錦濤所舉行的「連胡會」，也達成5項兩岸和平發展共同願景，包含「促進儘速恢復兩岸談判，共謀兩岸人民福祉」、「促進終止敵對狀態，達成和平協議」、「促進兩岸經濟全面交流，建立兩岸經濟合作機制」、「促進擴大台灣國際空間的談判」、「建立國共黨對黨定期溝通平台」。

鄭麗文在鄭習會提出的五點主張，與20年前連胡會達成的五項願景有極高的相似性，唯一差別的是，鄭麗文的5點主張是她單方面提出，而「連胡會」的5項共同願景，則是國共兩黨共同發表的新聞公報。