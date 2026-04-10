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明華園打造「戲巢藝術館」　台南全新文化基地啟動

▲明華園戲劇總團於台南東區打造「戲巢藝術館」，全新文化基地正式啟動。（記者林東良翻攝，下同）

▲明華園戲劇總團於台南東區打造「戲巢藝術館」，全新文化基地正式啟動。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南再添藝文新亮點！明華園戲劇總團18日上午11時於東區林森路舉行「戲巢藝術館」開幕記者會，宣告全新文化基地正式啟動。這座由舊有運動場館轉型而成的劇場空間，不僅承載明華園百年戲曲底蘊，也象徵傳統藝術邁向城市日常的新起點。

明華園表示，戲巢藝術館並非單純的閒置空間再利用，而是以百年發展為尺度，重新思考傳統戲曲如何融入當代生活。自1929年創團以來，明華園從廟埕野台出發，歷經內台演出、國家劇院與國際舞台，每一步轉型都是回應時代與觀眾需求。如今戲巢落腳台南，讓戲曲回歸城市，成為市民日常可親近的文化場域。

▲明華園戲劇總團於台南東區打造「戲巢藝術館」，全新文化基地正式啟動。（記者林東良翻攝，下同）

在空間設計上，戲巢融合傳統戲台牌樓意象與多元展演功能，兼具專業燈光、音響設備與彈性舞台形式，不僅適合傳統戲曲，也能容納跨界創作與多元演出。園方期盼，戲巢不只是演出場地，更是一個能孕育創意、激發靈感的文化節點，讓觀眾從「看戲」進一步走向「參與戲」。

戲巢藝術館由1994年落成的舉重運動館改造而成，歷經結構補強、空間重整與漏水改善等工程，在市府團隊支持下完成蛻變，預計於5月30日啟動試營運。6月至7月期間，每逢週末將推出1至2場活動，包括跨界表演、互動體驗、青年創作及國際交流演出等，逐步打造「週末來戲巢」的文化新習慣。

值得一提的是，7月12日將舉辦「頂尖之道－明華園總團X寶塚OG」國際交流示範演出，透過示範與對談，呈現不同表演體系的碰撞與交流，為台灣戲曲打開與世界對話的窗口。

▲明華園戲劇總團於台南東區打造「戲巢藝術館」，全新文化基地正式啟動。（記者林東良翻攝，下同）
此外，試營運期間也將攜手Podcast與數位創作者，透過新媒介轉譯歌仔戲身段與表演邏輯，讓年輕世代以更輕鬆方式接觸傳統藝術，擴大文化影響力。

明華園強調，「戲巢藝術館」的成立不僅是新增場地，更是打造可持續文化生態的重要一步，讓創作持續發生、讓觀眾持續靠近，讓傳統在當代持續流動。站在百年節點上，戲巢將成為連結過去與未來的文化基地，讓藝術真正融入城市生活。

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