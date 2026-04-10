鄭習會閉門1小時　徐國勇：可以叫共機共艦別再來吵了

▲民進黨秘書長徐國勇。（圖／記者詹詠淇攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨主席鄭麗文今（10日）與中共總書記習近平在北京人民大會堂東大廳會面。鄭麗文強調，台海將是兩岸中國人共同守護和平的象徵。對於鄭習會，民進黨祕書長徐國勇表示，今天有七架共機、七艘共艦擾台，還有一艘公務船。是不是請鄭麗文跟他講，請這些軍艦、軍機不要再來騷擾台灣，也不要讓人民認為去那邊，卻在立法院又擋軍購又擋總預算。

徐國勇表示，這種見面必須對台灣有利，要能夠堅持台灣的主權。如果對主權不能堅持的話，這種見面可能會傷害到台灣。在這裡也是再次請他要更公開地講：「台灣是一個獨立的國家，台灣跟中國互不隸屬」。這句話應該由她好好地告訴習近平。

徐國勇指出，最重要的是，今天有七架共機、七艘共艦擾台，還有一艘公務船。是不是請鄭麗文跟他講，請這些軍艦、軍機不要再來吵了、不要再來騷擾台灣。這才是重點，希望他能夠做到這一點。

徐國勇強調，再來最重要的，不要讓人民認為去那邊，卻在立法院又擋軍購又擋總預算。你應該讓總預算過關啊！今天看起來也沒有，因為還要再復議。這些要保衛台灣的應該趕快過關。可是因為他要去中國，又把軍購程序拖延了。

徐國勇指出，這讓台灣人民覺得不可思議，難道要送什麼大禮給習近平嗎？不要讓台灣做這種不必要的聯想，這才是重點。

