台中「巨型珠寶盒」漢神洲際今開幕　海量人潮擠爆大門畫面曝

記者許權毅、游瓊華／台中報導

位在台中的漢神洲際購物廣場今日開幕，現場吸引數千名民眾在大門等候，12時30分業者準時開門，由市長盧秀燕與國揚集團創辦人侯西峰帶領民眾一同進館。業者指出，洲際漢神是用珠寶盒概念去蓋，今天已經有95%品牌開店，今年目標70億營業額，明年上看百億，未來目標200億。

▲漢神洲際今日開幕。（圖／記者許權毅攝）



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漢神洲際今日開幕儀式有台中市長盧秀燕到場，連鎮瀾宮董事長顏清標也到場支持；業者由國揚集團創辦人侯西峰與接手董事長的女兒侯嘉騏帶領。

▲▼漢神洲際吸引大批民眾，台中市長盧秀燕也到場支持。（圖／記者許權毅攝）

漢神購物中心總經理南野雄介表示，漢神洲際購物廣場坐落於台中市核心發展地帶，攜手超過20多個國家品牌，館內匯集超過500家品牌，其中約150家為全台首家、台中獨家或特色旗艦店型，如同台北信義商圈，快速發展成為大台中城市核心的商圈，扭轉大台中整體商業版圖。

盧秀燕說，其實台中包含新光三越、大遠百、好市多，都已經是全台業績最好，甚至好市多是世界最好的。國揚集團好眼光、選擇正確，一定會賺錢，台中人口不斷增加，工商非常繁榮，也帶來就業機會，感謝投資。國揚集團原本要投資60億，結果因疫情等因素，成本暴漲到百億，不過相信獲利也會翻倍。

盧秀燕表示，昨天深夜開始台北、南部要來台中的客運，班班客滿，有幾個原因，就是漢神洲際要開幕，再來還有白沙屯媽祖要起轎，都是要來中部，再來還有大甲媽祖要遶境進香，就是一個配套。

▲侯西峰（右三）、女兒侯嘉騏（右二）帶領剪綵。（圖／記者許權毅攝）



侯西峰說，漢神洲際是第三代旗艦店，是以70%購物中心、30%精品百貨，是新時代的百貨公司，不只是為了購物而購物，是有休閒的，就如同我們建築是用珠寶盒的概念，要結合洲際球場的運動與休閒；侯嘉騏表示，心中只有滿滿感謝，6年多一點的時間，完成了一個不可能的任務，今天開店率有95%。

今日12時30分，漢神洲際準時開幕，外頭早就擠滿數千名民眾等候，業者大門一開，人潮瞬間魚貫湧入，正巧用餐時間，以美食街為主人潮最多，不少民眾攜家帶眷來看看台中新的購物中心。

▲▼大批民眾興奮逛街吃飯。（圖／記者游瓊華攝）

