全聯宣布加速「電子標籤」進度　預計2028年6月全台上路

▲全聯今公布「電子標價」進度將加速，預計最快在2028年6月完成。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

全聯福利中心去年因標價引發爭議，後續公布將在3年內完成全台門市導入「電子標價」，不過今（10）日全聯宣布，將加速電子標價的進度，原先規劃3年，將縮短為2年半，最快在2028年6月完成，也因此預算增加了10億，但未來每間門市能節省約1.5至2名人力，投入其他工作，收銀系統與價格也都能同步更新。

全聯行銷協理劉鴻徵表示，原先「電子標價」規劃3年內完成導入，後來在董事長林敏雄指示下決定加快腳步，目標縮短至2年半，預計於2028年6月完成全台門市全面導入，為此也再增加10億元預算，不過近來因戰爭局勢，希望不受影響。

▲全聯將全面更換為電子價卡，目前大全聯青埔店已更換。（圖／記者林育綾攝）

他表示，電子標價導入後，將使「收銀系統與價格」能同步更新，避免過去因價格頻繁調整，門市未及時更換標價而引發消費者抱怨的情形，進一步提升消費者對價格的信任感。

而在實際營運效益方面，未來導入電子標價後，預估每家門市可節省約1.5至2名人力，讓人力能轉投入其他服務工作。此外，電子標價系統也具備「燈號提示」功能，可提升外送員揀貨效率，並能即時顯示庫存數量，協助門市強化庫存管理與補貨效率。

劉鴻徵說明，透過電子標價與數位系統整合，不僅能優化價格管理流程，也有助提升整體營運效率，未來將持續推動數位化服務，讓消費者在賣場購物時更加便利。

▲全聯董事長林敏雄今日發聲，提到對於消費者和合作夥伴意見，始終抱持虛心檢討的態度。（圖／記者林育綾攝）

全聯董事長林敏雄今日現身致詞也提到，面對消費者與合作夥伴的意見，全聯始終抱持虛心檢討的態度，若有做得不好的地方，一定會持續改進。

他指出，消費者都是最重要的客戶，只要有意見，全聯都會細心傾聽並持續優化服務。更強調，全聯始終以「道德」與「誠信」作為最重要的經營基礎，這也是企業能夠長期發展的重要根基。

林敏雄也說，全聯作為本土企業，長期肩負支持台灣農民的責任，當農產品外銷受阻或產量過剩時，往往第一時間投入協助，希望透過通路力量，持續支持在地農業與台灣土地發展。