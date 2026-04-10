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京華城案揭密！簽呈遭黃景茂退回2次　刪除「不同意研議」才通過

▲京華城案一審宣判，黃景茂離開北院。（圖／記者林敬旻攝）

▲黃景茂。（圖／記者林敬旻攝）

記者劉人豪／台北報導

民眾黨創黨主席柯文哲因京華城案、政治獻金等案，一審被判17年有期徒刑，台北地方法院今（10）日公開判決書共391頁。其中都發局都市規劃科於2020年2月21日，接獲京華城公司要求北市府「自行與京華城合意即回復120,284.39平方公尺」提出和解， 不過都發局承辦人認為本案已進入法律訴訟程序上簽呈，遭前都發局長黃景茂指示後退回，直到刪除不同意提請都委會研議段落等內容後，才獲黃景茂逐級用章上陳，柯文哲於2020年3月10日在其上批示「速審速決」，核定該簽呈。

判決書提到，京華城等公司及北市府行政訴訟程序進行中，都發局都市規劃科於2020年2月21日接獲京華城公司就已為行政訴訟標的（回復120,284.39平方公尺樓地板面積）而提出和解，要求北市府「自行與京華城合意即回復120,284.39平方公尺」。都發局承辦人張懿萱為回覆上開京華城訴求，於2020年2月24日以簽呈上陳：「……查本局立場於前開計畫書（即107年都市計畫）已明確載記，現由本局就此議題再次主動提請都委會研議恐顯示本府立場反覆，無法說服社會大眾。且本案已經進入法律訴訟程序，宜續行訴訟依法院判決，倘……政策反覆將本案提請都委會研議，恐招致社會聲浪批評本府圖利京華城之疑慮」

前都發局長黃景茂仍指示發局都市規劃科股長顏邦睿，退回2020年2月24日第1次簽呈。張懿萱修改簽呈文字後，於翌（25）日再上陳：「查本局立場於前開計畫書已明確載記，惟京華城擬透過訴訟和解並提都委會研議爭取678.91％容積率，尚非本局同意。且上開二訴訟案前已均由內政部駁回京華城之訴，顯示本府尚無違失，倘本府同意與京華城進行和解事宜，恐招致社會聲浪批評本府圖利京華城之疑慮。」

復因簽呈內仍撰有「不同意研議」內容，都市規劃科科長楊智盛因受黃景茂指示將2020年2月24日第2次簽呈退回，直至張懿萱刪除不同意提請都委會研議之段落後，僅保留不同意辦理和解，宜續行訴訟並依法院判決辦理等內容後，始獲黃景茂逐級用章上陳，柯文哲於2020年3月10日在其上批示「速審速決」，核定該簽呈。

▲京華城案一審宣判，黃景茂離開北院。（圖／記者林敬旻攝）

▲黃景茂。（圖／記者林敬旻攝）

張懿萱於偵查中稱，「第三份簽呈只有提及訴訟中不應隨意與對造和解，沒有再記載訴訟中開啟研議程序。就結果來說是這樣才簽准。我一開始的想法是認為既然在訴訟當中，若又送研議，這樣會有自打嘴巴的情況。」、「應該是因為涉及到行政訴訟案件。尤其這算是比較爭議的訴訟案件。這應該就是我們依照程序決定要會辦法務局，畢竟本件當時正在行政訴訟當中。」、「主要是因為市長室交辦要送研議，因此我們上簽。」

張懿萱表示，這算是比較爭議的訴訟案件。這應該就是依照程序決定要會辦法務局，畢竟本件當時正在行政訴訟當中。」、「主要是因為市長室交辦要送研議，因此我們上簽。」、「依照都更條例本來就有依照原容積再重新重建，若京華城想拿到原容積，等到之後其符合都更條件之後來做申請，自然可以按照原容積再重新重建。」

楊智盛於偵查中稱，在2月18日應曉薇與吳順民拜訪彭振聲副市長及黃景茂局長後，黃景茂局長有下令京華城案會送研議，所以張懿萱第一次的寫法就是本案在訴訟當中研議不應准許，應予以簽結，就會與黃景茂局長的命令相違背，所以顏邦睿退了之後到我這邊退第二次，就是轉一個彎不正面回答訴訟當中研議不應准許這個問題，把訴訟當中不應研議的文字拿掉。

但承辦科仍然主張訴訟應繼續，不應和解的立場等語，是京華城斯時正因是否可以保留120284.39平方公尺樓地板面積之爭議與台北市政府進行行政訴訟，承辦之公務員亦可明確認知此時如將同一案件送都委會研議，實與訴訟案件相衝突，而不宜為之，並認為如送研議恐招致社會聲浪批評本府圖利京華城之疑慮。然因被告應曉薇、吳順民於2020年2月18日至台北市政府拜會被告彭振聲、黃景茂，要求恢復正在行政訴訟中之「120284平方公尺樓地板面積保障」，並於2020年2月20日被告柯文哲及沈慶京會面，2020年2月21日台北市政府京華城不公開晨會後，承辦公務員因而「把訴訟當中不應研議」之文字自簽呈上刪除，始能逐級上呈。　

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