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「最好拖到換市長！」柯市府公務員對話曝　法官：承受巨大壓力

▲▼柯文哲官司宣判後記者會-柯文哲。（圖／記者黃克翔攝）

▲柯文哲。（圖／記者黃克翔攝）

記者曾筠淇／綜合報導

京華城案判決書稍早已經公開，從判決書內容可見，北院認定柯文哲等人明知違背法令之理由之一，在於有多位公務員「在公文中具名記載不宜研議否則圖利京華城」。相關對話紀錄也一一曝光，包含「應的施壓我們怎麼扛」、「我最幹的就是威京集團跟揚昇集團」等。

北院認定柯文哲等人明知違背法令之理由之一，「在當下就有諸多公務員，於在公文中具名記載不宜研議否則圖利京華城，亦有專家學者在會議上發言表示本案非都市更新地區，卻引用都市更新建築容積獎勵辦法爭取容積獎勵，故本案容積獎勵項目有適法性之疑慮」，且對於獎勵規範的應盡義務相對寬鬆，對價性及公益性均不足。

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北院也公布多位公務員的相關對話紀錄：

一、張姓、黃姓公務員對話紀錄（110年6月17日）

張：呵呵…我還是不希望過…

黃：基本上還是要看彭副

黃：他不擋我們也沒辦法

黃：我們又不像都計組能擺架子哭啊

張：傳送貼圖

黃：上面不擋，應的施壓我們怎麼扛

黃：唉

張：過了會有一陣腥風血雨

黃：我是元利我就撤案要求比照哈

黃：然後我們答辯狀寫不完

黃：呵呵

黃：柯快樂去選總

張：真的反正都是基層人員的錯

黃：對啊有問題都是基層沒有提醒嘛

▲▼ 應曉薇北院交保 。（圖／記者徐文彬攝）

▲應曉薇 。（圖／記者徐文彬攝）

二、蔡姓、黃姓公務員對話紀錄（109年5月22日）

蔡：沒弄好SOP又被GG

蔡：真害

黃：應該是當天溝通有落差，哀，都京華城啦，在那邊搞特權

蔡：禮遇過頭，不過這或許是彭副要的，議員要的場面

蔡：應該是說下不為例吧

黃：應該是彭副要的沒錯啦，只是我們配合的不甘願，又要堅持會議規則，就會變成這樣」

三、張姓、洪姓公務員對話紀錄（110年7月6日）

洪：還有正工

張：喔，正工比較沒注意，但科長、正工都過去討論股長可以這樣喔＠-＠

洪：科長在跟股長講京華城的案件

張：…

洪：好像執秘有給些建議

張：為何現在？

張：喔喔

洪：說什麼不要去都審處理

張：那現在就會卡很久

張：因為會涉及細設+回饋公益空間的受贈單位協調

張：感覺不處理的2-3月不會有結果

張：以上處埋完還有協議書要簽完再公告，感覺就要年底了

洪：技術性卡他吧

張：然後1科預計今年底公展修正TOD 計畫書

洪：我覺得現在市府的政策是能拖盡量拖

張：在卡一卡，何不直接叫他申請音的 TOD XDD

洪：有可能喔

洪：最好拖到換市長

四、黃姓、賴姓公務員對話紀錄（111年11月2日）

黃：京華城捐個使用空間就可以拿容獎，全容積代金繳了好幾億

賴：京華城那個真的是土匪XD

黃：我離職前沒過的案子

黃：看不下去

賴：還自己詮釋土管

黃：吃相難看

賴：全聯乖寶寶耶，捐好捐滿，臺北的代金超多種

（113年1月8日）

黃：對啊

黃：我最幹的就是威京集團跟揚昇集團

黃：這兩個最無恥

黃：元利也很貪但至少不是違法疑慮那種

賴：人家蓋了個陶珠，可洋洋灑灑寫一大片耶XD

賴：你這麼說…好像是耶，只是他說來告我，覺得很鬧XD

黃：還好我閃了

賴：真的，逃離是非之地XD

黃：他就是施壓阿，還不想承認

▲▼台北市前副市長彭振聲涉犯京華城案，今（19日）到台北地院辯論終結仍認罪，求法官慈悲，給他輕判與緩刑。（圖／記者黃哲民攝）

▲彭振聲。（圖／記者黃哲民攝）

五、胡姓、劉姓公務員對話紀錄（113年5月3日）

胡：想想很唏噓，高官恣意，財團跋扈，議員施壓，公務員成所有箭靶，壓力大，而且還被彼此互相指責，這到底是啥回事啊

胡：秀佩有什麼資格怪都委會，都發局在第一線全沒檔，都甩給都委會，會裡想盡辦法在不得罪應曉薇下極盡所能寫初研意見拼命提醒委員，結果最大主委耍帥，完全沒當我們的意見是回事

六、劉姓、胡姓公務員對話紀錄（113年5月4日）

胡：對阿，審別的24申請案東退西退要人家改，接受京華城就原案照轉推託說24條不能擋」

劉：記不記得第一次提大會跟第一次專案小組，初研意見第一個就是問適法性，那時是做個球給都發局，可是琇珮都沒動作，智盛說琇珮跟二科同仁說她現在壓力很大，可是當時就只有我們在扛壓力

劉：我到現在都還很生氣她當時的態度，她跟同仁說京華城來的就照轉都委會，完全不審，我現在也不好講，因為一講就連智盛也罵進去

判決書指出，此案公務員表示當時京華城容積依據都市計畫法第24條程序上合法，但該都市計畫實質上確實有違背法令之處，並已經充分將其等認為違法之處的意見顯示於書面，「依錄影帶現有證據，未見市長有阻止被告應曉薇發言或告以應依法為妥，只見被告柯文哲命當時都委會主席即被告彭振聲擔任『PM』，『俟業主提送資料及相關說明後，協助儘速提都委會大會審議，並依委員會審議結果辦理』之裁示」，無視都委會幕僚提醒。

判決書指出，「以承辦公務員當時彼此的對話紀錄以觀，亦足徵本案公務員承辦時必須違反平常案件處理的方式及速度，所承受之巨大壓力」。而公務員在執行職務時，客觀上違背應該遵守的禁止規範或命令規範，導致違反相同事項應該給予相同處理的平等原則，「凸顯個別之特殊利益，既係公務員違背法令所致，該項所圖得之利益，其取得及保有即不具有正當法律權源，均屬貪污治罪條例第6條第1項第4款所規定之不法利益」。

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