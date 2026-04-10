草鴞現聲台南大內！　國有林首創草生地營造奏效

▲台南市大內區國有林地成功營造草鴞棲地，監測到鳴叫聲。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南大內傳來保育好消息！林業及自然保育署嘉義分署推動草鴞棲地營造有成，近期透過錄音監測設備，成功記錄到草鴞鳴叫聲，顯示棲地改善初見成果，也為瀕臨絕種保育工作注入一劑強心針。

嘉義分署指出，自114年下半年起盤點潛力保育地，選定台南市大內區2處共1.11公頃國有林地，委託台南市野生動物保育學會進行棲地營造。透過移除外來種銀合歡、進行刈草管理，成功將原本雜亂林地轉變為草鴞偏好的白茅草生環境。近期監測結果顯示，現場錄音機已持續記錄到草鴞鳴叫聲，證實已吸引草鴞在周邊活動。

草鴞俗稱「蘋果鳥」或「猴面鷹」，為瀕臨絕種保育類野生動物，全台數量估計僅約500隻，是台灣12種原生貓頭鷹中唯一會在地面草叢築巢的物種，主要分布於嘉義、台南、高雄及屏東等南部地區。然而，草生地易受洪水、火災與土地開發影響逐漸消失，成為草鴞族群存續的重大威脅。

嘉義分署說明，此次營造地原為林農承租地，租約期滿後尚未造林，正處於適合草鴞棲息的開闊草生地，但受外來種銀合歡及美洲含羞草影響，壓縮白茅生長空間。經規劃分兩階段改善，先清除銀合歡並整地保留白茅種源，再透過多次刈草促進白茅成為優勢植物，同時在周邊種植樹薯吸引鼠類，增加草鴞食源。

為追蹤成效，嘉義分署設置棲架與錄音設備，自114年7月起即陸續偵測到草鴞活動跡象。分署長李定忠表示，此次首度在國有林地嘗試營造草生地，不僅順應當地不利造林的環境條件，也兼顧外來種移除與生態復育，是多贏的棲地經營模式。

嘉義分署強調，未來將持續在國有林地尋找適合地點，擴大草鴞棲地營造範圍，為這種瀕危鳥類創造更多生存空間，讓珍貴的自然聲音持續在台灣土地上迴盪。