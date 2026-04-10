白沙屯媽「放頭旗」進香正式展開　86歲爐主「缺席」兒曝原因　

▲白沙屯媽祖昨夜舉行「放頭旗」儀式，高齡86歲爐主陳廣雄健康問題缺席，改由兒子（左1）代表出席（圖／翻攝臉書白沙屯媽祖網路電視台）

記者楊永盛／苗栗報導

萬眾矚目的苗栗拱天宮白沙屯媽祖北港進香行程，昨（9）日深夜舉行「放頭旗」儀式，宣告粉紅超跑即將在3日後、4月13日（農曆2月26日）啟程。今年值年爐主為高齡86歲的陳廣雄，近日健康問題住院，改由兒子代表出席儀式；其子指出，父親住院仍掛念進香進度，曾多次向醫師爭取出院，奈何身體狀況不允許，最終未能如願。

國內年度宗教盛事、白沙屯媽祖進香行程，依往例在啟程前3天舉行「放頭旗」儀式，昨深夜子時、11時20分，將「頭旗」懸掛在拱天宮門前龍柱上，向信眾宣告白沙屯媽祖即將啟程赴北港進香，象徵丙午年進香正式展開。依先前擲筊定案，媽祖鑾轎在12日深夜11時55分登轎後立即起駕，預計16日抵達北港朝天宮、20日回程，全程長達8天7夜。

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▲白沙屯拱天宮媽祖昨深夜舉行「放頭旗」儀式，86歲的值年爐主陳廣雄因病缺席，改兒子代表出席。（圖／翻攝臉書白沙屯拱天宮）

「放頭旗」儀式現場氣氛莊嚴，由拱天宮主委洪文華率眾人虔誠上香，原本規劃與值年爐主陳廣雄共同執旗，由陳完成祭拜後將頭旗請出，可惜陳高齡86歲，身體健康違和，改由他兒子代表上香祈福。

陳廣雄兒子表示，父親因健康問題住院中，目前恢復良好，感謝媽祖庇佑，預計不久即可出院，但父親住院時仍心繫進香行程，多次爭取能請假參與放頭旗，但醫師專業考量都婉拒，讓父親無法親身參與深感遺憾。

▲白沙屯拱天宮媽祖昨深夜舉行「放頭旗」儀式，86歲的值年爐主陳廣雄因病缺席，改兒子代表出席。（圖／翻攝臉書白沙屯拱天宮）

據指出，頭旗是進香隊伍最前方的「先鋒旗」，遵循「只進不退」的規則，但媽祖行進路線不固定，若與神轎「各走各路」，頭旗隊伍只能持續向前或另行會合，成為活動的一大特色。此外，今天傍晚起，拱天宮週邊居民多會開始茹素3日，家戶門前準備供品「犒軍」，祈求媽祖兵馬沿途庇佑，讓進香過程平安順利。

每年進香圓滿回宮後，拱天宮按例進行新任爐主遴選，由當年度爐主依名冊擲筊，擲得最多聖杯者即為下一任爐主，依序再選出副爐主與頭家，協助相關事務。陳廣雄去年正是在百餘名候選人榮耀中選，他受訪曾提到，擲筊前曾夢見媽祖指示將駐駕家中，最終順利當選，開心到好幾天睡不著。