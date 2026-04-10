全紅嬋能否「再拿冠軍」？百萬命理師看她八字嘆：吃苦命無人幫

▲全紅嬋巴黎奧運女子10公尺跳水奪金。（圖／路透，下同）

記者廖翊慈／綜合報導

微信群組「水花征服聯盟」近日遭爆出，對中國跳水名將全紅嬋，進行長達四年的言語霸凌。爆料者指出，該群成員甚至還有全紅嬋的隊友陳芋汐、陳藝文等人。微博百萬星座命理師「相叔」10日對此分析，全紅嬋天生就是靠自己硬拼的命格，沒人鋪路，沒人幫忙，所有成績、所有名氣，全是一點點苦熬出來的。

「相叔」寫道，「全紅嬋八字：丁亥、癸卯、辛酉，日主辛金，簡單講就是天生底子硬、能吃苦、有絕頂天賦，但命裡沒有靠山，沒有祖上福氣，沒貴人兜底。」

「相叔」還指出，「她生在財旺的月份，金弱扛不住名氣，屬於本事太大、底子太薄。名氣越大，招惹的小人、嫉妒、非議就越多，這都是八字自帶的。」

他感慨道，先說現實難處，跳水本身就是吃年輕飯，女跳台黃金期基本上就十四到十八歲，一過發育期，長高、長胖、舊傷一堆，大部分運動員二十左右就開始走下坡。現在十九歲的全紅嬋，腳踝老傷、腰椎勞損，身體早就超負荷，一直在跟身體天賦的自然規律對抗。

他坦言，隊內不少隊友，八字財、官、貴人都齊，家境好、人脈足，從小一路資源餵出來，好教練、好名額、出事有人公關兜底，屬於天生有優待的那類人，心安理得享受家裡、圈子帶來的所有資源，訓練、機會一路被照顧；但心裡一直彆扭，接受不了一個普通底層出身的人，啥背景沒有，單憑天賦，輕輕鬆鬆壓過自己。

他的分析指出，今年2026丙午年，火旺克金，就是八字裡的官殺作亂，通俗說就是小人旺、非議多、故意針對多，「她命裡缺少護身的印星，沒人幫她擋輿論、擋排擠，一點點小失誤、身材變化，都會被無限放大。」

他最後表示，「最關鍵的以後還能不能逆風翻盤，再拿很多冠軍？能，不是空話，雖然跳水是年輕飯，身體有傷、隊內排擠一直在，但她命格耐熬，辛金就是越打壓、越磨練，性子越硬，只要穩住身體，少被內部內耗影響，以後各類大賽拿冠軍完全沒問題，2028奧運依舊有衝擊三連冠的實力。」

他稍早還點出全紅嬋運勢會好轉的時機，「2027至2029運勢轉印星護身，氣場逐步穩住，心智成熟，抗壓能力大漲，能擋外界惡意，競技狀態穩定，口碑回暖；三十之後，大運幫身，命格翻身，徹底脫離底層桎梏，貴人慢慢顯現，格局打開，名利皆穩，過往不公皆成墊腳石。」

▲14歲的全紅嬋奪得東奧運跳水金牌。（圖／路透）

先前報導指出，全紅嬋遭網暴事件涉及一個規模達200餘人的微信群，群公告明文標註「禁止攻擊其他運動員（全紅嬋除外）」，群中對全紅嬋粉絲的暱稱為「全糞（全粉）」並對全紅嬋取了近20個字眼難聽的綽號，如「醛薨蟾、胖金蟾、醜全紅腸、全肥豬、麻章太妹」等等。

不過對於遭爆出在群內的成員有，陳芋汐、昌雅妮、陳藝文、龍道一、楊健等，甚至連央視體育記者楊爍、跳水國際裁判饒琅以及多位選手家屬，多個聲明未針對此部分做出回應，僅表示已報警會嚴查。





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