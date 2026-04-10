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賣掉愛女豪車！吊車大王「2000萬超跑也要賣」　低調曝與胡瓜關係

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／阿慈車庫-Dream garage）

▲女兒親曝，8888車牌是爸爸專屬的。（圖／翻攝自YouTube／阿慈車庫-Dream garage）

記者劉維榛／綜合報導

「吊車大王」胡漢龑最近難得在鏡頭前與正妹女兒同框，原因是他不喜歡孩子開快車、飆車，乾脆賣掉女兒原本的愛車，改送一輛要價500萬元的保時捷，超狂寵女方式曝光後掀起熱議。此外，網紅車商到府看車時，也意外揭開胡漢龑與藝人胡瓜的真實關係。

網紅車商「阿慈車庫」近日在YouTube分享，日前到胡漢龑家中收購BMW 430i時，發現車庫裡停滿名車，且車牌藏有小巧思。現場可見車牌多半是「8888」與「8666」兩種組合，胡漢龑的女兒也親自解答，笑說「4個8是爸爸專屬的，其他人就是8666」。

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過程中，胡漢龑女兒也透露，爸爸不只打算賣掉她的BMW，連自己那輛2000萬藍寶堅尼Huracán EVO也有意出售。車商實際查看後，發現該車內裝相當有個人風格，胡漢龑則表示，光是原廠烤漆就花了30萬到40萬元，雖然這輛超跑平常很少開，但他對跑車有自己的堅持，認為不論里程多寡，頂多4年就會想換掉，豪氣作風令人佩服。

意外曝光！胡漢龑原來是綜藝天王胡瓜的乾哥哥

影片中還曝光另一段意外插曲，車商阿慈聊著聊著突然提到，胡漢龑其實還有另一層身分，就是綜藝天王胡瓜的乾哥哥。對此，胡漢龑則低調點頭回應「對」，並未多做說明。

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／阿慈車庫-Dream garage）

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