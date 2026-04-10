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男持長鉗襲擊！警開槍制止流彈波及2家屬　手掌擦傷貫穿前臂

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣警察局三星分局大隱派出所警員，於4月8日凌晨3時許，為制止在家情緒不穩的36歲李姓男子，反遭李持20公分長老虎鉗攻擊，警員多次大聲制止，李男仍執意持武器衝向警，警員急開一槍，擦傷李男手臂，但流彈導致在旁另2名家屬手掌及手臂受傷，幸3人均無生命危險。警方已積極慰問並進行協調賠償事宜。

▲▼警方慰問左手掌擦傷的李父，及李男攻擊警員20公分長老虎鉗。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼警方慰問左手掌擦傷的李父，及李男攻擊警員20公分長老虎鉗。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

三星分局大隱派出所4月8日凌晨3時25分許，接獲報案，指三星鄉某民宅內有民眾情緒不穩，警員獲報後火速抵達現場，於破門之際，情緒極度激動並想不開的李姓男子，突持20公分長老虎鉗攻擊，逼近並意圖攻擊警員。

▲▼警方慰問左手掌擦傷的李父，及李男攻擊警員20公分長老虎鉗。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

儘管家屬在場先行安撫，且員警多次大聲制止，李男仍執意持武器衝向警員，警員為維護自身及現場人員安全，在情況緊急且別無選擇下，立即拔槍對準李男手臂射擊1發，該彈藥雖擦傷李男右前臂成功制止其攻擊，但流彈不幸波及一旁兩名家屬，導致李父左手掌擦傷，及一名堂姪右前臂貫穿骨折。員警隨即通報醫護人員到場，所幸3人送醫治療後均無生命危險。

三星分局初步檢視後表示，警員因面臨持械攻擊之急迫威脅，開槍時機符合《警械使用條例》第4條「逕行射擊」之要件。目前全案已進入刑事調查程序。案發後，分局長第一時間率領幹部前往醫院探視受傷家屬，表達深切關懷，並承諾後續將全力依《警械使用事件補償辦法》，協助傷者申請相關補償費用，落實家屬照顧。

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