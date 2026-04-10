白沙屯媽祖將起駕！醫師親授健康錦囊　5點助香客保健康

▲台中醫院醫師江京育提醒香客，遶境過程要注意呼吸道、保暖及三高的相關風險。（圖／台中醫院提供）



記者白珈陽／台中報導

台灣一年一度的媽祖繞境活動將展開，面對每年遶境期間早灣溫差大，信徒燃放鞭炮或行進間面臨空氣汙染、體力與健康挑戰，台中醫院特別在媽祖繞境前夕送給信眾「五大健康錦囊」，希望陪伴香客與媽祖同行，遠離呼吸道與三高造成的風險，完成健康平安遶境之旅。

台中醫院醫師江京育表示，媽祖繞境期間沿途信眾熱情點燃鞭炮與燒香，空氣中瀰漫的煙塵與PM2.5濃度往往瞬間飆升，懸浮微粒一旦進入肺部，對有氣喘病史或過敏性鼻炎的民眾造成影響，建議香客應全程佩戴口罩，最好選擇防護力較佳的醫用口罩，若感到呼吸不適應立即至空曠處休息，降低氣喘患者發作的風險。

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另外，對於繞境期間可能因為早晚溫差大或下雨等多變氣候，易導致感冒受涼。江京育指出，溫差劇烈波動會導致血管收縮，對於患有心血管疾病的民眾來說，更是誘發心絞痛或中風的高風險期，行前應備妥洋蔥式穿法的衣物，隨身攜帶雨具及乾淨的替換衣物，一旦淋雨應儘速更換，並注意保暖，確保血壓平穩。

針對高血壓、高血糖、高血脂的「三高」患者，江京育強調「藥物與體力」缺一不可。他提醒行前務必諮詢醫師進行體能評估，並備足繞境期間的常規用藥，切勿因參與活動而擅自停藥，「建議三高民眾除了備妥日常用藥定時服用，也可以隨身攜帶病歷卡或註記用藥紀錄的隨身小卡，以便發生緊急狀況時醫療人員能迅速掌握病史。」

至於繞境沿途香客提供豐富餐食點心與飲料，江京育提醒應秉持「清淡、低油、少鹽」的熟食為主，沿途記得隨時補充水份，飲料盡量以白開水、無糖飲料為主；但對於糖尿病患者，則要特別需注意糖分攝取，避免大量飲用含糖飲料或食用過多高糖供品造成血糖飆升；另高血壓患者則應以低鹽食物為主，避免高血壓風險。