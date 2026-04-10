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大創+迪卡儂進駐家樂福朴子店　代煎鐵板燒加30元現點現做

▲▼ 朴子最狂超市開幕！家樂福「代煎鐵板燒」現點現做　大創、迪卡儂店中店插旗文明南路 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 朴子最狂超市開幕！家樂福「代煎鐵板燒」現點現做　大創、迪卡儂店中店插旗文明南路 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義朴子生活圈迎來機能大升級！家樂福超市持續深耕社區，全新「文明南店」於今(10)日盛大開幕。現場由家樂福營運長吳國憲、超市群總監陳鳳連、平和里里長蘇黃寶玉等貴賓共同剪綵。新店坐落於文明南路，鄰近縣立體育館與夜市人潮熱區，營業面積逾300坪，更首度在當地引進「代客料理鐵板燒」服務，搭配大創百貨、迪卡儂專區，打造朴子市中心最強一站式購物據點。

▲▼ 朴子最狂超市開幕！家樂福「代煎鐵板燒」現點現做　大創、迪卡儂店中店插旗文明南路 。（圖／記者翁伊森攝）

文明南店以「三餐好鄰居」為定位，最受矚目的亮點莫過於「代客料理」服務。消費者在生鮮區選購牛排、鮭魚或雞腿排，僅需加價30元即可享受五星級代煎服務，並附贈健康紅藜蔬菜。此外，因應學生與上班族需求，現場提供現做的鐵板麵加荷包蛋、千層三星蔥油餅等熱食，補足在地外食選擇，讓超市不只是買菜的地方，更是居民的美味食堂。

▲▼ 朴子最狂超市開幕！家樂福「代煎鐵板燒」現點現做　大創、迪卡儂店中店插旗文明南路 。（圖／記者翁伊森攝）

為了讓朴子居民免於往返嘉義市區的奔波，文明南店特別引進日系質感雜貨「DAISO大創百貨」與運動首選「迪卡儂」專區。從生活小物到專業運動裝備，在兩層樓的寬敞動線中皆能一網打盡。賣場內更設計「歡樂世界」遊戲區，成功將傳統採買升級為親子休閒行程。

▲▼ 朴子最狂超市開幕！家樂福「代煎鐵板燒」現點現做　大創、迪卡儂店中店插旗文明南路 。（圖／記者翁伊森攝）

考量在地作息，文明南店營業時間自清晨6時延長至晚間11時，滿足早鳥學子與深夜採買族。同時，店內堅持販售「非籠飼雞蛋」，落實食物轉型與永續理念。店長廖美枝表示，期待透過據點的設立帶動周邊商圈活絡，並以貼近在地的核心服務，成為朴子居民最信賴的採買據點。

▲▼ 朴子最狂超市開幕！家樂福「代煎鐵板燒」現點現做　大創、迪卡儂店中店插旗文明南路 。（圖／記者翁伊森攝）

開幕慶優惠齊發：買一送一與88元鐵板套餐
歡慶開幕，文明南店祭出多項瘋狂優惠：

買一送一： 涵蓋藍鑽蝦、舒潔衛生紙、高露潔牙膏、原味本舖冰棒等明星商品。

超值應援價： 代客鐵板麵＋荷包蛋＋蜜香紅焙烏龍特價88元；三星蔥油餅＋美式咖啡僅60元。

限時好禮： 滿額再送品牌好禮與銀行刷卡回饋。

▲▼ 朴子最狂超市開幕！家樂福「代煎鐵板燒」現點現做　大創、迪卡儂店中店插旗文明南路 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 朴子最狂超市開幕！家樂福「代煎鐵板燒」現點現做　大創、迪卡儂店中店插旗文明南路 。（圖／記者翁伊森攝）

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