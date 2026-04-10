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太管處新制上路！補助資源加碼把好點子做大　申請關鍵曝

▲太管處提高補助，鼓勵在地夥伴實踐好點子。（圖／太管處提供，下同）

太管處提高補助，鼓勵在地夥伴實踐好點子。（圖／太管處提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

太魯閣的壯麗，不只來自鬼斧神工的峽谷地景，更來自每一位在地居民、部落夥伴與民間團體長年默默的守護。為了讓這份力量能夠更穩定、走得更長遠，內政部國家公園署太魯閣國家公園管理處於4月7日修正發布「夥伴共榮方案補捐助作業規範」，透過更清楚的方向與更充足的資源，支持民間把想做的事做得更好。

太管處表示，這次調整並不是提高申請門檻，而是希望讓「好的想法更容易被看見與支持」。只要計畫對環境有幫助、對地方有價值、符合太魯閣永續發展的期待，都歡迎提出申請。

▲太管處提高補助，鼓勵在地夥伴實踐好點子。（圖／太管處提供，下同）

發展部落低碳旅遊路線也納入申請補助項目。

針對具發展潛力的計畫，如淨零碳排、社區環境改善或生態旅遊推動，補助上限已由5萬元提升至15萬元，讓在地團體有更充裕的資源進行中長期規劃。例如：規劃一系列「部落生態導覽員培訓」建立在地解說能量、結合居民共同參與推動社區綠化或災後環境復原、發展低碳旅遊路線，讓遊客深度認識太魯閣等；只要計畫具備實際效益，並能展現對環境與地方的正面影響，太管處都樂於提供支持。

▲太管處提高補助，鼓勵在地夥伴實踐好點子。（圖／太管處提供，下同）

▲▼太管處補捐助款支持下，在地玻士岸部落會議辦理「青年共學共作工作坊」，實現在地青年一起學習成長。

新制中正式納入「戶外教育」項目，鼓勵活動不只是體驗，更能傳遞自然保育與文化價值。例如：規劃部落自然體驗營，若除了帶領走讀山林，也安排解說在地植物、生態或傳統文化故事，並融入無痕山林（LNT）觀念，這樣的規劃將更具申請優勢。
太管處指出，未來若活動能有一半以上時間著重在實質教育內容，不僅更具深度，也更符合補助精神。

在制度設計上，太管處也同步優化行政流程，讓申請更安心：
1.強化安全保障：鼓勵活動規劃保險機制，確保參與者安全。
2.彈性績效設定：由團體依自身計畫訂定合理目標，不再以單一標準衡量成果。

▲太管處提高補助，鼓勵在地夥伴實踐好點子。（圖／太管處提供，下同）

太管處表示，希望透過本次規範調整，讓每一個計畫都不只是經費補貼，而是一個能夠落實在地、連結人與土地的具體行動。在太管處周邊無論是和平、崇德、富世、秀林或景美地區的民間團體，只要有想法、有熱情，或者是花蓮地區的大專院校，都歡迎一起加入守護太魯閣的行列。

相關補助資訊與申請方式，歡迎電話洽詢太魯閣國家公園管理處，或上官方網頁查詢。
 

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