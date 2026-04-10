習近平伸手「你好！鄭麗文主席」　鄭麗文褲裝平底鞋出席「鄭習會」

▲國民黨主席鄭麗文（圖左）與中共中央總書記習近平（圖右）握手。（圖／翻攝新華社）

記者魏有德／綜合報導

外界矚目的「鄭習會」今（10）日在北京人民大會堂登場，雙方會談前，身為地主的中共中央總書記習近平先一步進入位於東大廳的會見場地，在《松青鶴白東方紅》屏風前站定，隨後，身著深藍色褲裝的國民黨主席鄭麗文也步入會場，這時，可以清楚地聽到習近平問候，「你好！鄭麗文主席」，兩人便轉身面向媒體，讓媒體捕捉這歷史性一刻。

鄭麗文今日穿著一襲藍色西裝，搭配長褲，腳上一雙平底鞋，使她與習近平在視覺上幾乎同高，只有些許差距，習近平則是繫上偏藍色系的領帶及西裝。雙方握手時間約15秒左右，鄭麗文臉上始終帶著微笑，習近平則是在一開始帶著笑容，轉身後，便維持大陸國家領導人的嚴肅神情。

▲中共中央總書記習近平。（圖／翻攝新華社）

當媒體捕捉完畫面，鄭麗文依序向習近平介紹與會的國民黨成員，與會的中共政治局常委兼中辦主任蔡奇、政治局常委兼政協主席王滬寧、中央委員兼發改委黨組書記鄭柵潔、中台辦主任宋濤也在此時一同步入會場。

據了解，鄭麗文及習近平握手的場地與2024年「馬習二會」的東大廳屏風前相同。這面屏風名為《松青鶴白東方紅》，是由被稱為二十世紀中國古典人物畫第一家的李耕所繪，他在75歲高齡時，接連繪出《松青鶴白東方紅》、《松鶴遐齡》兩大屏風畫，一幅擺在人民大會堂東大廳，《松鶴遐齡》則被置於福建廳。