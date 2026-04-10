涼缺月薪33K！她卻很焦慮「猶豫是否轉職」　過來人曝經驗

▲原PO考慮要不要換工作。（示意圖／ETtoday資料照，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

近日有女網友發文表示，她目前從事行政工作，每天能準時下班，讓她有充裕時間運動，生活相當愜意。但即將滿26歲的她，不禁反思是否該安於現狀一輩子？如今更為此感到焦慮不已。貼文曝光後，引起討論。

涼缺月領33K！猶豫是否轉職

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這名女網友在Dcard上，以「目前職缺很涼，要換工作嗎」為標題發文。原PO提到，自己即將滿26歲，目前擔任行政職位，每個月薪水為3萬3000元。雖然這筆收入不算特別優渥，但因為本身不需要負擔房租費用，所以對她來說已經相當夠用。

擔憂失去生活品質！她陷轉職焦慮

原PO接著表示，她現在每天都能準時下班去運動，日子過得十分快樂。但轉念一想，她又思考自己是否要一輩子做這份工作？她坦言本身非常重視運動習慣，很害怕一旦離職轉換跑道後，會變得沒有時間再去運動，甚至無法維持現在的安逸生活。為此她不知該如何是好，每天都感到非常焦慮。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我覺得有自己的時間蠻重要的，我現在準時上下班，每天都有很多時間可以擼貓，覺得非常幸福」、「口袋有錢，比上進心重要啦，人到最後還是退休了，沒人記得你年輕的時候很有能力，還是很廢」、「與其說想要不要換工作，不如想如果換工作你想要做什麼？在這份工作有沒有可能可以維持您現在的生活型態運動作息」、「如果是想追求一技之長、工作有挑戰之類的，要認清自己是不是那樣的個性，不然跳出來之後會很痛苦」。

也有網友表示，「28歲就果斷決定離職，花了半年左右學其他技能，轉職到別的產業了，現在想想還是覺得當時很後悔自己太安逸了，沒有更早醒悟太晚才轉了」、「可以斜槓看看啊，除非你的職業很容易找到更高的薪資，那當然是快逃啊！如果沒有就不要瞎忙了」。