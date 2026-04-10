15歲少女坐等驚喜「遭蒙眼殺害」　2友冷血奪命輕判爆眾怒

▲墨西哥15歲少女遭朋友殺害。（圖／翻攝自X）

記者詹雅婷／綜合報導

墨西哥索諾拉州一名15歲少女2025年應朋友邀約前往指定地點，沒想到卻被蒙住眼睛、綑綁在椅子上，用繩索冷血殺害，兩名少女還拍下行凶過程並把影片外流至網路。當地法院近日判決出爐，但2人皆獲輕判，只要服刑2年10個月，引發社會公憤。

假借驚喜誘騙 少女遭蒙眼勒斃

太陽報報導，這起命案發生在2025年9月25日，15歲受害少女萊拉（Leyla Monserrat Lares Becerra）當天受到年僅15歲及13歲的友人邀請，前往一處房屋見面，卻不知自己正步入死亡陷阱。

調查顯示，這兩名少女與萊拉先前曾因口角鬧翻，案發前就不斷對萊拉進行言語騷擾與膚色嘲諷。事發當晚，她們謊稱要給萊拉一個「大驚喜」，安排她與一名男孩見面，要萊拉坐在椅子上並戴上蒙眼布。

根據流出的影片顯示，萊拉當時毫無戒心，甚至還笑著詢問「要見誰」，隨後她們拿出繩索將萊拉殘忍勒斃。事發第二天，也就是9月26日，萊拉的家人開始找人。

嫌犯拍片PO網 死者母親收到影片

兩名少女全程使用手機記錄行凶過程，影片隨後在社群媒體上瘋傳。時隔數月，萊拉的母親卡門（Carmen Angélica Becerra）收到這段殺人影片，直說「證據是一段影片，裡面記錄她們奪走我女兒生命的過程，她們甚至錄下一切，毀壞我女兒的屍體、在上面撒上石灰，然後把她埋掉」。

萊拉的遺體由於毀損嚴重，棺木必須完全密封，讓母親無法與她告別。調查人員表示，萊拉的死因為機械性窒息。

殺人動機只因嫉妒 法官輕判引發不滿

調查顯示，這場殺機僅僅是因為青少年之間的衝突，她們因為一段戀情心生嫉妒。此案經審理之後，法官今年3月做出備受爭議的判決，也就是15歲少女被判處2年10個月有期徒刑，13歲少女只需要接受11個月的監管，共同支付5657披索（約新台幣1萬元）賠償金，連喪葬費的一半都不到。

這項判決引發廣泛憤怒，不少人質疑這起殘忍殺戮事件的懲罰刑責過輕。對萊拉的家人而言，法律程序未能帶來絲毫慰藉，4 月6日原本應是萊拉的16 歲生日，然而她的母親如今只能持續為正義奔走，並認為此案應該要有更廣泛的討論，包括如何保護青少年及相關機構該如何應對針對未成年人的犯罪。