北市3房以下捷運聯開宅　擬由都發局市價購回做社宅使用

▲捷運大坪林站聯開宅「樺福大坪林」。（示意圖／資料照）



記者陳家祥／台北報導

台北市綠白黨議員今偕民團召開「反對蔣市府拋售聯開住宅侵蝕市民安居權益」記者會，台北市捷運局說明，出售部分聯開宅加速償還自償性經費債務有其必要。捷運局指出，已調整租售政策，出租中2房以下聯開宅暫保留出租，此外，位於北市3房以下的聯開宅，將由都發局以市價購回，做為社宅使用，兼顧市民租屋及社宅需求。

北市捷運局表示，本府於113年底提出的「租售自治條例修正草案」撤回後，即因應議會及各界意見調整租售政策，訂定「捷運土地開發公有不動產處分作業後續處理原則」，並於114年底經台北市議會同意備查。

捷運局指出，依據該處理原則，市府現階段僅出售「114年以後新分回之聯開宅」、「出租中3房以上住宅」及「部分商辦」；針對目前「出租中2房以下住宅」，則暫保留出租。

另外，捷運局表示，後續也會由都發局依法配合編列預算，以市價購回位於北市3房以下的聯開宅做為社會住宅，以兼顧租屋市場及社宅需求。

捷運局說，這次首批提送議會的處分案，為114年7月交屋的「中和高中站」（位於2號出口）聯開宅，本府分回共計15戶集合住宅，後續需經市議會審議通過後始能辦理公開標售作業，市府將依議會決議辦理。

捷運局強調，面對龐大的捷運建設自償性經費債務，為避免債留子孫，出售部分聯開宅實有必要。依據處理原則，出租中3房以上住宅，將視租期屆滿時間，逐年進行處分，以保障承租戶權益，且仍維持7成左右戶數出租。

另外，也會檢討租金回歸市場機制，另在出租及處分前，委請不動產估價師依據市場行情估價，並提報財審會審議後，據以訂定公開標租(售)底價，以兼顧捷運財務永續與市民需求。