　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

北市3房以下捷運聯開宅　擬由都發局市價購回做社宅使用

▲▼捷運大坪林站聯開宅「樺福大坪林」。（圖／記者黃靖惠攝）

▲捷運大坪林站聯開宅「樺福大坪林」。（示意圖／資料照）

記者陳家祥／台北報導

台北市綠白黨議員今偕民團召開「反對蔣市府拋售聯開住宅侵蝕市民安居權益」記者會，台北市捷運局說明，出售部分聯開宅加速償還自償性經費債務有其必要。捷運局指出，已調整租售政策，出租中2房以下聯開宅暫保留出租，此外，位於北市3房以下的聯開宅，將由都發局以市價購回，做為社宅使用，兼顧市民租屋及社宅需求。

北市捷運局表示，本府於113年底提出的「租售自治條例修正草案」撤回後，即因應議會及各界意見調整租售政策，訂定「捷運土地開發公有不動產處分作業後續處理原則」，並於114年底經台北市議會同意備查。

捷運局指出，依據該處理原則，市府現階段僅出售「114年以後新分回之聯開宅」、「出租中3房以上住宅」及「部分商辦」；針對目前「出租中2房以下住宅」，則暫保留出租。

另外，捷運局表示，後續也會由都發局依法配合編列預算，以市價購回位於北市3房以下的聯開宅做為社會住宅，以兼顧租屋市場及社宅需求。

捷運局說，這次首批提送議會的處分案，為114年7月交屋的「中和高中站」（位於2號出口）聯開宅，本府分回共計15戶集合住宅，後續需經市議會審議通過後始能辦理公開標售作業，市府將依議會決議辦理。

捷運局強調，面對龐大的捷運建設自償性經費債務，為避免債留子孫，出售部分聯開宅實有必要。依據處理原則，出租中3房以上住宅，將視租期屆滿時間，逐年進行處分，以保障承租戶權益，且仍維持7成左右戶數出租。

另外，也會檢討租金回歸市場機制，另在出租及處分前，委請不動產估價師依據市場行情估價，並提報財審會審議後，據以訂定公開標租(售)底價，以兼顧捷運財務永續與市民需求。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
610 2 1374 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
劉冠軍A走1.9億　逃亡超過25年「免訴確定」
210萬遭認收賄關鍵曝！法官列「柯文哲10項行為」：具有對價
分析／「鄭習會」顏色少一點紅！　陸發改委鄭柵潔出席釋強烈「經
快訊／史上最強！台積電公布最新營收
「最好拖到換市長！」柯市府公務員對話曝
快訊／台積電重返2000！　尾盤拉一波
快訊／園長強脫女童衣褲　校名公布
快訊／國泰世華網銀、APP大當機！用戶哀號

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

鄭麗文「鄭習會」拋5主張　巧妙呼應2005「連胡會」5願景

LIVE／「鄭習會」談和平　鄭麗文下午2點半北京開中外記者會

鄭習會登場！鄭麗文喊台海不讓外力介入　綠黨團：毛骨悚然的投降書

鄭習會閉門1小時　徐國勇：可以叫共機共艦別再來吵了

全文／鄭麗文提5主張　建構和平框架、一個中國現實下處理分歧

鄭習會今登場　蔣萬安：兩岸越緊張越需要交流

新北幼兒園女童遭脫衣施暴　家長揭監視器淚問：怎麼原諒？　

曝民眾黨不開除李貞秀2大法律後遺症　律師：檢調應分案偵辦高虹安

北市3房以下捷運聯開宅　擬由都發局市價購回做社宅使用

兩岸應尋求避免戰爭方案　鄭麗文：台海不會成為外力介入的棋盤

全紅嬋被罵肥淚崩　戳破中國跳水隊塑料姐妹情　陳芋汐、陳藝文竟是網暴群組成員　官方出手了

沉浸夜上海！鄭麗文登遊船　累喊：今天爬的樓梯真多

印度移工真的要來了！勞動部：首批「今年可能引進」

以色列「屠殺式空襲」黎巴嫩　釀250死10分鐘連轟100處

小S吐心聲「沒什麼能擊敗我了」　一週夢到大S五次...傳訊跟她說話

承諾讓台商「結束委屈」　鄭麗文高喊重返執政、台下激動叫好

簡千翔含淚退出民眾黨！批制度走鐘因人設事　理念不同漸行漸遠

李玉璽「被說換老婆」嚇瘋解釋 蔡昌憲獲愛妻封「短腿張凌赫」

鄭麗文上海感嘆　「給和平時間一切都有可能」

李多慧證實有「韓國球團高薪挖角」　曝拒絕原因：我真的喜歡在台灣工作

鄭麗文「鄭習會」拋5主張　巧妙呼應2005「連胡會」5願景

LIVE／「鄭習會」談和平　鄭麗文下午2點半北京開中外記者會

鄭習會登場！鄭麗文喊台海不讓外力介入　綠黨團：毛骨悚然的投降書

鄭習會閉門1小時　徐國勇：可以叫共機共艦別再來吵了

全文／鄭麗文提5主張　建構和平框架、一個中國現實下處理分歧

鄭習會今登場　蔣萬安：兩岸越緊張越需要交流

新北幼兒園女童遭脫衣施暴　家長揭監視器淚問：怎麼原諒？　

曝民眾黨不開除李貞秀2大法律後遺症　律師：檢調應分案偵辦高虹安

北市3房以下捷運聯開宅　擬由都發局市價購回做社宅使用

兩岸應尋求避免戰爭方案　鄭麗文：台海不會成為外力介入的棋盤

鄭麗文「鄭習會」拋5主張　巧妙呼應2005「連胡會」5願景

《刺客教條暗影者》藏神秘編碼　預揭「黑旗網站」即將開啟

Dyson找朴寶劍加分掃拖機器人　現出手送8千元贈品

賴清德揭牌國家級研究中心　台南打造機器人研發重鎮

藍鳥休賽季猛追仍落空　塔克親曝選道奇關鍵

LIVE／「鄭習會」談和平　鄭麗文下午2點半北京開中外記者會

近230億飛了！美開戰折損24架MQ-9死神無人機　9天掉8架

台語女歌手不演了！　合體金獎樂團「破尺度狂飆髒話」

田徑邀請賽迎來轉機！已重新向世界田總申辦另場國際賽

擋關便利貼v.s市長室電話　京華城案「6關鍵人壓力傳導鏈」曝光

全紅嬋被罵肥淚崩　戳破中國跳水隊塑料姐妹情　陳芋汐、陳藝文竟是網暴群組成員　官方出手了

政治熱門新聞

新北幼兒園女童遭脫衣施暴　家長揭監視器淚問：怎麼原諒？　

快訊／鄭麗文見習近平提　盼共推兩岸和平制度化

京華廣場遭處分　沈慶京：政治操弄讓一切歸零

全文／鄭麗文提5主張　建構和平框架、一個中國現實下處理分歧

快訊／總預算動了！卡關225天　朝野共識列案、韓國瑜下周出手喬

鄭麗文：台海不會成為外力介入的棋盤

鄭習會前發聲！　賴清德：向威權者妥協不會換來自由、更沒有和平

「和平之旅」鄭習會今上午登場　聚焦兩岸和平、九二共識

國民黨「和平才能躺平」　梁文傑：以為綠營側翼

快訊／2026南投選戰震撼彈！簡千翔退出民眾黨

快訊／控李遠是公視董監事審查障礙　8名審查委員集體向韓國瑜請辭

民眾黨控綠性平部物化白營女性　當事人貼逐字稿反擊：睜眼說瞎話

鄭麗文老公是抓耙仔？　洪智坤不贊成：由情治人員定義是可怕荒謬的

中石化賣京華城土地　苗博雅曝「20%容獎」如未爆彈

更多熱門

相關新聞

社宅垃圾回收只開5小時　北市試辦延長

社宅垃圾回收只開5小時　北市試辦延長

台北市社會住宅垃圾回收室開放時段，引發關注。國民黨台北市議員詹為元指出，有住戶反映，下班返家欲丟垃圾時，回收室已關閉，影響日常生活。經查，多數社宅目前垃圾回收室每日僅開放約5小時，分為早、中、晚時段，造成部分住戶不便。台北市住宅及都市更新中心27日表示，正研擬依住戶的作息，彈性調整相關措施。

高雄首棟社宅「漏水了！　都發局：住戶使用習慣不佳造成

高雄首棟社宅「漏水了！　都發局：住戶使用習慣不佳造成

人氣實況主「竟住社宅」住都中心這樣說

人氣實況主「竟住社宅」住都中心這樣說

新店榮工都更單元4展覽　規劃56戶社宅

新店榮工都更單元4展覽　規劃56戶社宅

士林社宅決標　5分鐘到北士科

士林社宅決標　5分鐘到北士科

關鍵字：

捷運聯開宅都發局市價購回社宅

讀者迴響

熱門新聞

新莊「漂亮老闆娘」影像曝光　年輕人當場擼豆漿

FedEx司機擄殺7歲童！錄音曝冷血勒斃過程

快訊／普丁宣布停火　傳俄特使赴美會談

收視女王跌落神壇！孫儷搭吳慷仁新劇慘敗

新莊年輕人揭「店內擼豆漿」原因　不是闆娘太美

G級網美成「人體液壓機」　210萬人追看

瘋傳鄭麗文隨行「最大亮點是她」

跑山獸爆「擋人財路」被攻擊　教官真實身分曝光

四寶媽曬哺乳照「送17Pro Max」　律師：是詐騙

中職最正MC「衣服整件透視」

辛樂克將生成恐達中颱　初估路徑「大迴轉」

陸16歲癱女誤買鄧紫棋台北門票遭拒退

白沙屯起駕倒數！「累了請上車」頻傳取消　原因曝光

伊朗新領袖誓言復仇　荷莫茲進入管理新階段

八大女改當清潔工！照顧年邁癌父竟打死他

更多

最夯影音

更多
全紅嬋被罵肥淚崩　戳破中國跳水隊塑料姐妹情　陳芋汐、陳藝文竟是網暴群組成員　官方出手了

全紅嬋被罵肥淚崩　戳破中國跳水隊塑料姐妹情　陳芋汐、陳藝文竟是網暴群組成員　官方出手了
沉浸夜上海！鄭麗文登遊船　累喊：今天爬的樓梯真多

沉浸夜上海！鄭麗文登遊船　累喊：今天爬的樓梯真多

印度移工真的要來了！勞動部：首批「今年可能引進」

印度移工真的要來了！勞動部：首批「今年可能引進」

以色列「屠殺式空襲」黎巴嫩　釀250死10分鐘連轟100處

以色列「屠殺式空襲」黎巴嫩　釀250死10分鐘連轟100處

小S吐心聲「沒什麼能擊敗我了」　一週夢到大S五次...傳訊跟她說話

小S吐心聲「沒什麼能擊敗我了」　一週夢到大S五次...傳訊跟她說話

熱門快報

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面