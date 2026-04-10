基隆417名選手征戰全中運　謝國樑授旗打氣勉再創佳績

▲基隆全中運代表隊授旗出征，謝國樑勉全力拚戰、為市爭光。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府今（10日）於市府1樓大廳舉辦115年全國中等學校運動會代表隊授旗典禮，由市長謝國樑親自授旗，為即將出征的選手加油打氣市長勉勵所有選手發揮平時訓練成果，在全國舞台上突破自我、爭取最佳榮耀。本屆賽會共派出417位選手參與，參賽項目包括桌球、羽球、網球、跆拳道、柔道、射箭、射擊、拳擊、輕艇、田徑及游泳等11項競賽，展現基隆市持續深耕基層體育、厚植競技實力的成果。

謝國樑指出，全國中等學校運動會是國高中競技運動的最高殿堂，也是選手展現長期訓練成果的重要舞台。市府本年度持續投入500萬元推動潛優選手黃金計畫，也提高參賽補助額度膳費自每日200元提升至300元、住宿費也自每晚700元提升至1000元，透過資源整合與重點投入，強化訓練品質與競技表現，近年成績穩定成長，全面提升本市競技運動發展量能。

基隆代表隊已於賽會前率先傳來捷報，跆拳道項目勇奪1金3銀1銅（以最終賽事結果更新數量），為本屆賽會揭開亮麗序幕，士氣大振。基隆市府為讓選手無後顧之憂、安心參賽，除持續配置運動傷害防護員隨隊支援外，亦安排物理治療師、運動醫療及心理諮商等專業團隊，提供全方位照護，協助選手維持最佳狀態。此外，金牌選手除原有的獎勵金外，更有持續性的選手訓練補助金，金額最高每月補助6700元。

謝國樑最後表示，基隆代表隊的每一位選手，都是城市的驕傲，背後凝聚著教練團的專業付出與家長長期的支持與陪伴，市府深表感謝。他期許所有選手無懼挑戰、全力以赴，在全中運舞台上發揮最佳實力，讓全國看見基隆的拚勁與實力，為城市再創榮耀。