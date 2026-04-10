　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

人妻睡覺「下面癢癢」以為有老鼠　竟是色狼鄰居溜進房亂摸

▲桃園市李姓男子於2018年間三度違反外籍女移工意願，強制猥褻其胸部與下體得逞遭法院判處2年有期徒刑。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲高雄色男潛入鄰居家偷摸人妻下體。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名色膽包天的陳姓男子，前年大年初四清晨潛入鄰居家，無視人妻身旁就睡著丈夫，竟大膽伸手探入人妻短褲亂摸，人妻睡夢中感覺私密處「癢癢的」，原以為是老鼠爬過，睜眼竟對上陳男猥瑣眼神，嚇得驚聲尖叫，丈夫也被驚醒當場將陳男壓制報警送辦，法院審理後，依侵入住宅罪判陳男徒刑3月，另依乘機猥褻罪判處徒刑1年4月。

判決指出，全案發生在2024年大年初四清晨，正當眾人還在睡夢中享受年節氣氛時，住在三民區的陳男發現樓上鄰居大門未鎖，竟賊頭賊腦地推門而入，他進入臥室後，見到鄰居夫婦併排熟睡，不僅沒收手，反而色心大起，竟蹲在床邊伸手摸進人妻短褲，大膽從大腿一路向上「探索」長達1分鐘。

人妻在睡夢中隱約感到「下半身癢癢的」，原本以為是家裡闖進老鼠，不料睜開眼睛後，竟赫然發現鄰居陳男就蹲在腳邊，那隻「怪手」還停留在自己私密處，人妻瞬間嚇得魂飛魄散，瘋狂尖叫大喊「有色狼！」，驚醒身旁的丈夫。

「拜託不要報警！我賠錢搬家！」 陳男當場被憤怒的丈夫壓制，眼看東窗事發，剛才的色膽瞬間縮得精光，不但當場下跪求饒，還不斷哀求私了，承諾會賠錢並立刻搬走，只求不要鬧上警局，但夫妻還是報警將他送辦。

法院審理時，陳男改口狡辯只是想進屋「看房間格局」，絕對沒碰到人妻，但法官調閱證據後發現，臥室裝有感應燈，現場視線清晰，人妻不可能認錯，且陳男在接受測謊時，針對「有無摸下體」的反應呈現明顯說謊，根本是睜眼說瞎話。

法官最後不採信陳男的荒謬辯詞，認為他無視他人居家安全，更趁人熟睡之際行徑猥褻，依侵入住宅罪判刑3月，得易科罰金，另依乘機猥褻罪判處有期徒刑1年4月，全案可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
610 2 1374 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
劉冠軍A走1.9億　逃亡超過25年「免訴確定」
210萬遭認收賄關鍵曝！法官列「柯文哲10項行為」：具有對價
分析／「鄭習會」顏色少一點紅！　陸發改委鄭柵潔出席釋強烈「經
快訊／史上最強！台積電公布最新營收
「最好拖到換市長！」柯市府公務員對話曝
快訊／台積電重返2000！　尾盤拉一波
快訊／園長強脫女童衣褲　校名公布
快訊／國泰世華網銀、APP大當機！用戶哀號

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

擋關便利貼v.s市長室電話　京華城案「6關鍵人壓力傳導鏈」曝光

陳情函還沒到！柯文哲就批「送都委會」　速審速決210萬定罪原因曝

京華城案揭密！簽呈遭黃景茂退回2次　刪除「不同意研議」才通過

逾追訴期！劉冠軍涉侵占國安密帳1.9億逃亡超過25年　法院判免訴

屏檢啟動民生犯罪平台　跨機關查訪掌握塑化物資供需

人妻睡覺「下面癢癢」以為有老鼠　竟是色狼鄰居溜進房亂摸

女山友雙龍林道滑落2m右膝傷　南投警消9人「8.5hrs暗夜馳援」

210萬遭認收賄關鍵曝！法官列「柯文哲10項行為」：具有對價關係

男持長鉗襲擊！警開槍制止流彈波及2家屬　手掌擦傷貫穿前臂

快訊／柯文哲「判決全文刊登上網」了！　共391頁、27萬3千字

全紅嬋被罵肥淚崩　戳破中國跳水隊塑料姐妹情　陳芋汐、陳藝文竟是網暴群組成員　官方出手了

沉浸夜上海！鄭麗文登遊船　累喊：今天爬的樓梯真多

印度移工真的要來了！勞動部：首批「今年可能引進」

以色列「屠殺式空襲」黎巴嫩　釀250死10分鐘連轟100處

小S吐心聲「沒什麼能擊敗我了」　一週夢到大S五次...傳訊跟她說話

承諾讓台商「結束委屈」　鄭麗文高喊重返執政、台下激動叫好

簡千翔含淚退出民眾黨！批制度走鐘因人設事　理念不同漸行漸遠

李玉璽「被說換老婆」嚇瘋解釋 蔡昌憲獲愛妻封「短腿張凌赫」

鄭麗文上海感嘆　「給和平時間一切都有可能」

李多慧證實有「韓國球團高薪挖角」　曝拒絕原因：我真的喜歡在台灣工作

擋關便利貼v.s市長室電話　京華城案「6關鍵人壓力傳導鏈」曝光

陳情函還沒到！柯文哲就批「送都委會」　速審速決210萬定罪原因曝

京華城案揭密！簽呈遭黃景茂退回2次　刪除「不同意研議」才通過

逾追訴期！劉冠軍涉侵占國安密帳1.9億逃亡超過25年　法院判免訴

屏檢啟動民生犯罪平台　跨機關查訪掌握塑化物資供需

人妻睡覺「下面癢癢」以為有老鼠　竟是色狼鄰居溜進房亂摸

女山友雙龍林道滑落2m右膝傷　南投警消9人「8.5hrs暗夜馳援」

210萬遭認收賄關鍵曝！法官列「柯文哲10項行為」：具有對價關係

男持長鉗襲擊！警開槍制止流彈波及2家屬　手掌擦傷貫穿前臂

快訊／柯文哲「判決全文刊登上網」了！　共391頁、27萬3千字

鄭麗文「鄭習會」拋5主張　巧妙呼應2005「連胡會」5願景

《刺客教條暗影者》藏神秘編碼　預揭「黑旗網站」即將開啟

Dyson找朴寶劍加分掃拖機器人　現出手送8千元贈品

賴清德揭牌國家級研究中心　台南打造機器人研發重鎮

藍鳥休賽季猛追仍落空　塔克親曝選道奇關鍵

LIVE／「鄭習會」談和平　鄭麗文下午2點半北京開中外記者會

近230億飛了！美開戰折損24架MQ-9死神無人機　9天掉8架

台語女歌手不演了！　合體金獎樂團「破尺度狂飆髒話」

田徑邀請賽迎來轉機！已重新向世界田總申辦另場國際賽

擋關便利貼v.s市長室電話　京華城案「6關鍵人壓力傳導鏈」曝光

【太幸福了吧～】南珉貞溫柔抱嬰兒　娃全程安心躺懷裡♥

社會熱門新聞

新莊「漂亮老闆娘」影像曝光　年輕人當場擼豆漿

新莊年輕人揭「店內擼豆漿」原因　不是闆娘太美

八大女改當清潔工！照顧年邁癌父竟打死他

即／柯文哲「判決全文刊登上網」了！　共391頁、27萬3千字

狼處長免職竟火速考進交通部　懲戒法院出手了

渡劫飛升失敗？清晨「神秘巨大爆炸聲」震撼北高雄

絕對能源詐50億再拘提3營運長　6人聲押禁見

成吉思汗被車撞門　館長「求償百萬」敗訴確定

女星老公是共諜頭子！　起訴求刑12年

新莊老闆娘太辣？　年輕人竟在店內「脫褲擼豆漿」

認遭苗博雅抹黑崇拜納粹　羅智強求償500萬吞敗

通緝犯國6狂飆拒檢遭壓制　女乘客嚇到求饒

即／新莊IKEA後方奪命車禍！機車自摔釀1死

LIVE／白沙屯媽祖今夜「放頭旗」　粉紅超跑3天後起駕

更多熱門

相關新聞

鄰居整天揪團嗨唱！台東男火大開槍洩憤

鄰居整天揪團嗨唱！台東男火大開槍洩憤

台東縣鹿野鄉一名邱姓男子因不滿隔壁鄰居長期聚會唱歌，頻傳噪音，反應過後仍未改善，憤而持槍朝鄰居開了2槍，犯案後往鹿野山區逃亡，幸未造成人員傷亡。而邱男逃亡7天後在親友勸說下，到關山分局投案，經檢方複訊後向法院聲請羈押獲准。

嫌鄰居榔頭敲地太吵　瑞典鋼刀狂刺11下

嫌鄰居榔頭敲地太吵　瑞典鋼刀狂刺11下

「大家說是好老公」妻見LINE崩潰：我不想離婚

「大家說是好老公」妻見LINE崩潰：我不想離婚

聽「不明噪音」進門就殺　恐怖鄰居判8年4月

聽「不明噪音」進門就殺　恐怖鄰居判8年4月

下輩子「還願嫁現任嗎」　大票人妻：好老公也不要　

下輩子「還願嫁現任嗎」　大票人妻：好老公也不要　

關鍵字：

人妻睡夢下面癢怪手色狼鄰居

讀者迴響

熱門新聞

新莊「漂亮老闆娘」影像曝光　年輕人當場擼豆漿

FedEx司機擄殺7歲童！錄音曝冷血勒斃過程

快訊／普丁宣布停火　傳俄特使赴美會談

收視女王跌落神壇！孫儷搭吳慷仁新劇慘敗

新莊年輕人揭「店內擼豆漿」原因　不是闆娘太美

G級網美成「人體液壓機」　210萬人追看

瘋傳鄭麗文隨行「最大亮點是她」

跑山獸爆「擋人財路」被攻擊　教官真實身分曝光

四寶媽曬哺乳照「送17Pro Max」　律師：是詐騙

中職最正MC「衣服整件透視」

辛樂克將生成恐達中颱　初估路徑「大迴轉」

陸16歲癱女誤買鄧紫棋台北門票遭拒退

白沙屯起駕倒數！「累了請上車」頻傳取消　原因曝光

伊朗新領袖誓言復仇　荷莫茲進入管理新階段

八大女改當清潔工！照顧年邁癌父竟打死他

更多

最夯影音

更多
全紅嬋被罵肥淚崩　戳破中國跳水隊塑料姐妹情　陳芋汐、陳藝文竟是網暴群組成員　官方出手了

全紅嬋被罵肥淚崩　戳破中國跳水隊塑料姐妹情　陳芋汐、陳藝文竟是網暴群組成員　官方出手了
沉浸夜上海！鄭麗文登遊船　累喊：今天爬的樓梯真多

沉浸夜上海！鄭麗文登遊船　累喊：今天爬的樓梯真多

印度移工真的要來了！勞動部：首批「今年可能引進」

印度移工真的要來了！勞動部：首批「今年可能引進」

以色列「屠殺式空襲」黎巴嫩　釀250死10分鐘連轟100處

以色列「屠殺式空襲」黎巴嫩　釀250死10分鐘連轟100處

小S吐心聲「沒什麼能擊敗我了」　一週夢到大S五次...傳訊跟她說話

小S吐心聲「沒什麼能擊敗我了」　一週夢到大S五次...傳訊跟她說話

熱門快報

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面