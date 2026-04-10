人妻睡覺「下面癢癢」以為有老鼠　竟是色狼鄰居溜進房亂摸

▲高雄色男潛入鄰居家偷摸人妻下體。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名色膽包天的陳姓男子，前年大年初四清晨潛入鄰居家，無視人妻身旁就睡著丈夫，竟大膽伸手探入人妻短褲亂摸，人妻睡夢中感覺私密處「癢癢的」，原以為是老鼠爬過，睜眼竟對上陳男猥瑣眼神，嚇得驚聲尖叫，丈夫也被驚醒當場將陳男壓制報警送辦，法院審理後，依侵入住宅罪判陳男徒刑3月，另依乘機猥褻罪判處徒刑1年4月。

判決指出，全案發生在2024年大年初四清晨，正當眾人還在睡夢中享受年節氣氛時，住在三民區的陳男發現樓上鄰居大門未鎖，竟賊頭賊腦地推門而入，他進入臥室後，見到鄰居夫婦併排熟睡，不僅沒收手，反而色心大起，竟蹲在床邊伸手摸進人妻短褲，大膽從大腿一路向上「探索」長達1分鐘。

人妻在睡夢中隱約感到「下半身癢癢的」，原本以為是家裡闖進老鼠，不料睜開眼睛後，竟赫然發現鄰居陳男就蹲在腳邊，那隻「怪手」還停留在自己私密處，人妻瞬間嚇得魂飛魄散，瘋狂尖叫大喊「有色狼！」，驚醒身旁的丈夫。

「拜託不要報警！我賠錢搬家！」 陳男當場被憤怒的丈夫壓制，眼看東窗事發，剛才的色膽瞬間縮得精光，不但當場下跪求饒，還不斷哀求私了，承諾會賠錢並立刻搬走，只求不要鬧上警局，但夫妻還是報警將他送辦。

法院審理時，陳男改口狡辯只是想進屋「看房間格局」，絕對沒碰到人妻，但法官調閱證據後發現，臥室裝有感應燈，現場視線清晰，人妻不可能認錯，且陳男在接受測謊時，針對「有無摸下體」的反應呈現明顯說謊，根本是睜眼說瞎話。

法官最後不採信陳男的荒謬辯詞，認為他無視他人居家安全，更趁人熟睡之際行徑猥褻，依侵入住宅罪判刑3月，得易科罰金，另依乘機猥褻罪判處有期徒刑1年4月，全案可上訴。