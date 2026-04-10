▲根據內政部統計，台灣總人口數連續27負成長，3月出生數止跌反彈破2000人。（圖／示意圖）



記者陳家祥／台北報導

內政部今公布3月份人口統計。截至今年3月底，台灣人口數為2327萬568人，相比2月份時減少9705人；3月出生數為8798人，出生數相較創新低的2月份增加2275人，止跌回升，但死亡數1萬8607人。此外，加上淨遷入人口數（社會增加人口數）僅104人，台灣人口數連續27個月負成長。

根據內政部統計，115年3月底人口數為2327萬568人，與去年3月份相比減少10萬4174人（-0.45%），平均每天減少285.41人，與今年2月比較則減少9705人（-0.04%）。就縣市別言，與去年3月比較，人口增加率最高者為桃園市0.47%，其次為新竹縣0.14%，再其次為台中市0.11%；人口減少最多為金門縣2.10%，其次為台北市1.51%，再其次為嘉義縣1.19%。

在戶數方面，統計指出，截至115年3月底止，戶數共有989萬2098戶，與去年同月比較增加17萬7324戶（+1.83%），與今年2月比較增加2萬6499戶（+0.27%）；每戶平均人口數為2.35人，較去年3月減少0.06人（-2.49%）。

就縣市別言，戶數以新北市179萬5059戶最多、占總戶數18.15%，其次為高雄市121萬4090戶、占12.27%，第三為台中市117萬6023戶、占11.89%；戶量以連江縣3.32人最多，其次為金門縣2.95人，再其次為彰化縣2.71人。

另外，以性別來看，115年3月底男性人口數為1144萬4400人，較去年3月減少6萬5211人（-0.57%），較今年2月減少6429人（-0.06%）；女性人口數為1182萬6168人，較去年3月減少3萬8963人（-0.33%），較今年2月減少3276人（-0.03%）。

性別比例為96.77，也就是每100名女性相對有96.77名男性，較去年3月減少0.23（-0.24%），較今年2月減少0.03（-0.03%）。就縣市別言，性別比例最高者為連江縣139.82，次為嘉義縣107.05，再其次為苗栗縣105.56；最低為台北市88.93，次為嘉義市91.47，其次為新北市94.11。

至於外界最關注的出生率部分，3月出生數為8798人，約每5.1分鐘出生一個嬰兒，折合年粗出生率為4.45‰，較去年3月減少590人（-6.28%），較今年2月增加2275人（+34.88%）。

就縣市別言，粗出生率最高為澎湖縣6.41‰，其次為台東縣6.17‰，再其次為彰化縣5.52‰；最低為基隆市2.29‰，其次為連江縣2.59‰，再其次為嘉義縣3.24‰。

死亡率方面，3月人口死亡數為1萬8607人，平均約每2.4分鐘1人死亡，折合年粗死亡率為9.41‰，較去年3月減少26人（-0.14%），較今年2月增加3726人（+25.04%）。

就縣市別言，粗死亡率最高為台東縣14.04‰，其次為嘉義縣13.84‰，再其次為花蓮縣13.36‰；最低為連江縣3.46‰，其次為金門縣7.22‰，再其次為新竹市7.67‰。

而社會增加人口方面，根據統計，115年3月遷入人口數為10萬5997人，較去年3月減少6萬6337人（-38.49%），較今年2月增加4萬9881人（+88.89%）；遷出人口數為10萬5893人，較去年3月減少6萬7068人（-38.78%），較2月增加4萬9363人（+87.32%），淨遷入人口數為104人。

