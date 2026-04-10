恆春海巡隊進駐興海漁港　強化海域執法+海上救援量能

▲屏東興海漁港擴建工程完工落成啟用。（圖／恆春海巡隊提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東興海漁港擴建工程完工並在本(10)日辦理落成啟用典禮，第十四（恆春）海巡隊正式進駐100噸級巡防艇，補強泊靠設施不足問題，大幅提升海域執法與緊急救難能力，透過前進部署縮短出勤時間，強化南部海域安全防護網。

考量第十四（恆春）海巡隊現有碼頭泊靠條件受限，尚無法提供100噸級巡防艇長期停靠及勤務運作需求，海巡署艦隊分署於「興海漁港擴建改善工程」規劃階段即與屏東縣政府及地方漁民充分溝通協調，獲各界支持巡防艇進駐興海漁港，並爭取相關經費，完善海巡碼頭岸電及岸水等必要設施，由屏東縣海洋及漁業事務管理所代辦納入工程。

完成擴建改善之興海漁港可提供海巡船艇完善的停泊空間，第十四（恆春）海巡隊100 噸巡防艇進駐後，將能超前部署各項巡防勤務，有效縮短出勤反應時間，對海域各類突發事件及非法活動，展現更即時、更機動的應處能力。此外，該型巡防艇具備優異續航力及良好耐海象能力，可執行中長程巡弋與跨區支援任務，將有效擴展巡防縱深，建構更綿密的海域執法網絡，守護海域安全。

第十四（恆春）海巡隊表示，本次巡防艇進駐象徵硬體建設與海巡執法能量相輔相成，未來將以興海漁港作為前進據點，持續整合人力、裝備與科技資源，除嚴正打擊不法行為外，也將發揮「就近救援」優勢，爭取海上搜救黃金時間，實質守護在地漁民生命財產安全，展現海巡署守護海疆之決心。