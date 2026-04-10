　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

獨／台中全新地標開幕！漢神洲際內部搶先看　超強彩妝品牌亮相

記者游瓊華／台中報導

中部全新地標漢神洲際購物廣場今天開幕，12點30分開幕時間未到，館外已擠滿消費者準備朝聖。漢神內部也搶先曝光，一樓彩妝專櫃亮相讓女性瘋狂，但可惜一線精品幾乎缺席，而一樓也還有不少精品櫃位仍在施工中。

▲漢神洲際內部搶先看。（圖／記者游瓊華攝）

▲漢神洲際今天開幕，開館前已有許多消費者在外等候。（圖／記者游瓊華攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲漢神洲際內部搶先看。（圖／記者游瓊華攝）

▲二樓精品區。（圖／記者游瓊華攝）

漢神洲際購物廣場目前精品品牌包括FERRAGAMO等，並引進12家台中獨家精品，包含Dolce & Gabbana、GIORGIO ARMANI及GENTLE MONSTER、A.P.C、GANNI等品牌，同時引進台中獨家FENDI Casa；Emporio Armani也以台中獨家形式進駐。

▲漢神洲際內部搶先看。（圖／記者游瓊華攝）

▲一樓精品彩妝品牌齊全。（圖／記者游瓊華攝）

另外，BOSS等品牌則以全台旗艦店型進駐，提供最完整的商品系列，SWAROVSKI亦導入其經典光影切割工藝於培育鑽石系列，呈現齊全商品陣容；瑞典時尚品牌COS預計今年第四季以全台第二家據點進駐，整體品牌布局展現高端生活風格場域，更多精品品牌亦將依全球展店節奏與裝修規劃陸續亮相。

在美妝香氛方面，打造中部最齊全的美妝香氛版圖，頂級精品美妝品牌如CHANEL、DIOR整合頂級保養、彩妝與香氛，打造美妝與精品結合的旗艦店型態，其中DIOR更進駐頂級香水香氛世家系列商品，並提供台中獨家多樣精選產品刻印服務，強化尊榮客製化體驗。

▲漢神洲際內部搶先看。（圖／記者游瓊華攝）

▲漢神洲際內部搶先看。（圖／記者游瓊華攝）

同時，多家國際精品美妝與頂級保養品牌亦以旗艦店規格進駐，包括GUCCI Beauty全台最大店型、PRADA Beauty全台首家精品美妝旗艦店，以及TOM FORD Beauty導入全台最大店裝，並打造VIP專屬Lounge服務空間，完整呈現品牌系列商品與尊榮服務，整體以精品規格重新定義美妝場域，建立中部最具指標性的高端美妝香氛版圖。

▲漢神洲際內部搶先看。（圖／記者游瓊華攝）

此外，全台首創「美妝香檳吧」，攜手「Bravo champagne布娜飛香檳吧」結合香檳與輕食選品，營造時尚微醺的購物氛圍；並規劃「香氛藝廊」，全館匯集超過16個香氛相關品牌，從頂級沙龍香到小眾香氛一應俱全，包括台中獨家BVLGARI 獨立香水店、英法皇室御用品牌Creed、法國皇室香氛品牌 Trudon，以及法國設計師品牌Serge Lutens進駐；同時匯聚Jo Malone London、Maison Francis Kurkdjian、Acqua di Parma 等國際指標香氛品牌，透過沉浸式試香空間與特色展示設計，帶來更具層次的感官體驗。

▲漢神洲際內部搶先看。（圖／記者游瓊華攝）

▲漢神洲際內部搶先看。（圖／記者游瓊華攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
610 2 1374 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
劉冠軍A走1.9億　逃亡超過25年「免訴確定」
210萬遭認收賄關鍵曝！法官列「柯文哲10項行為」：具有對價
分析／「鄭習會」顏色少一點紅！　陸發改委鄭柵潔出席釋強烈「經
快訊／史上最強！台積電公布最新營收
「最好拖到換市長！」柯市府公務員對話曝
快訊／台積電重返2000！　尾盤拉一波
快訊／園長強脫女童衣褲　校名公布
快訊／國泰世華網銀、APP大當機！用戶哀號
習近平伸手「你好！鄭麗文主席」　歷史性一刻曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

針眼3個月不退超瞎原因曝　男臉貼私密處吞吐「眼睛染菜花」　

白沙屯媽「放頭旗」進香正式展開　86歲爐主「缺席」兒曝原因　

「台鐵假期」拚今年底前上架　釋出對號座位+優惠

台中「巨型珠寶盒」漢神洲際今開幕　海量人潮擠爆大門畫面曝

「最好拖到換市長！」柯市府公務員對話曝　法官：承受巨大壓力

賣掉愛女豪車！吊車大王「2000萬超跑也要賣」　低調曝與胡瓜關係

快訊／13:02台東卑南規模3.6地震　最大震度3級

板橋私幼園長強脫女童衣褲　教育局公布校名：已停職並函送

獨／台中全新地標開幕！漢神洲際內部搶先看　超強彩妝品牌亮相

白沙屯媽祖進香「累了請上車」小心踩雷　違規最高罰9000元

全紅嬋被罵肥淚崩　戳破中國跳水隊塑料姐妹情　陳芋汐、陳藝文竟是網暴群組成員　官方出手了

沉浸夜上海！鄭麗文登遊船　累喊：今天爬的樓梯真多

印度移工真的要來了！勞動部：首批「今年可能引進」

以色列「屠殺式空襲」黎巴嫩　釀250死10分鐘連轟100處

小S吐心聲「沒什麼能擊敗我了」　一週夢到大S五次...傳訊跟她說話

承諾讓台商「結束委屈」　鄭麗文高喊重返執政、台下激動叫好

簡千翔含淚退出民眾黨！批制度走鐘因人設事　理念不同漸行漸遠

李玉璽「被說換老婆」嚇瘋解釋 蔡昌憲獲愛妻封「短腿張凌赫」

鄭麗文上海感嘆　「給和平時間一切都有可能」

李多慧證實有「韓國球團高薪挖角」　曝拒絕原因：我真的喜歡在台灣工作

針眼3個月不退超瞎原因曝　男臉貼私密處吞吐「眼睛染菜花」　

白沙屯媽「放頭旗」進香正式展開　86歲爐主「缺席」兒曝原因　

「台鐵假期」拚今年底前上架　釋出對號座位+優惠

台中「巨型珠寶盒」漢神洲際今開幕　海量人潮擠爆大門畫面曝

「最好拖到換市長！」柯市府公務員對話曝　法官：承受巨大壓力

賣掉愛女豪車！吊車大王「2000萬超跑也要賣」　低調曝與胡瓜關係

快訊／13:02台東卑南規模3.6地震　最大震度3級

板橋私幼園長強脫女童衣褲　教育局公布校名：已停職並函送

獨／台中全新地標開幕！漢神洲際內部搶先看　超強彩妝品牌亮相

白沙屯媽祖進香「累了請上車」小心踩雷　違規最高罰9000元

《刺客教條暗影者》藏神秘編碼　預揭「黑旗網站」即將開啟

Dyson找朴寶劍加分掃拖機器人　現出手送8千元贈品

賴清德揭牌國家級研究中心　台南打造機器人研發重鎮

藍鳥休賽季猛追仍落空　塔克親曝選道奇關鍵

LIVE／「鄭習會」談和平　鄭麗文下午2點半北京開中外記者會

近230億飛了！美開戰折損24架MQ-9死神無人機　9天掉8架

台語女歌手不演了！　合體金獎樂團「破尺度狂飆髒話」

田徑邀請賽迎來轉機！已重新向世界田總申辦另場國際賽

擋關便利貼v.s市長室電話　京華城案「6關鍵人壓力傳導鏈」曝光

陳情函還沒到！柯文哲就批「送都委會」　速審速決210萬定罪原因曝

曾沛慈扛住0修音小考　開全麥轉音超穩！

生活熱門新聞

瘋傳鄭麗文隨行「最大亮點是她」

跑山獸爆「擋人財路」被攻擊　教官真實身分曝光

四寶媽曬哺乳照「送17Pro Max」　律師：是詐騙

辛樂克將生成恐達中颱　初估路徑「大迴轉」

白沙屯起駕倒數！「累了請上車」頻傳取消　原因曝光

吊車大王父女同框！　賣車原因曝

外傭新制挨批加劇不平等　勞動部強硬：4／13上路

待用餐沒肉遭負評　7年善心店家心寒發聲

年輕女生戴「1配飾」擔心太老氣！一票搖頭

板橋私幼園長強脫女童衣褲　教育局公布校名：已停職並函送

坐捷運與男子對到眼！她靠「脆」一天內找到人

今飆36度熱如夏　辛樂克可能轉強颱「大迴轉」

台中全新地標開幕！漢神洲際內部搶先看

麻豆倒閉！前AV女優喊「報應」曝當年被要求拍超過份劇情

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

新莊「漂亮老闆娘」影像曝光　年輕人當場擼豆漿

FedEx司機擄殺7歲童！錄音曝冷血勒斃過程

快訊／普丁宣布停火　傳俄特使赴美會談

收視女王跌落神壇！孫儷搭吳慷仁新劇慘敗

新莊年輕人揭「店內擼豆漿」原因　不是闆娘太美

G級網美成「人體液壓機」　210萬人追看

瘋傳鄭麗文隨行「最大亮點是她」

跑山獸爆「擋人財路」被攻擊　教官真實身分曝光

四寶媽曬哺乳照「送17Pro Max」　律師：是詐騙

中職最正MC「衣服整件透視」

辛樂克將生成恐達中颱　初估路徑「大迴轉」

陸16歲癱女誤買鄧紫棋台北門票遭拒退

白沙屯起駕倒數！「累了請上車」頻傳取消　原因曝光

伊朗新領袖誓言復仇　荷莫茲進入管理新階段

八大女改當清潔工！照顧年邁癌父竟打死他

更多

最夯影音

更多
全紅嬋被罵肥淚崩　戳破中國跳水隊塑料姐妹情　陳芋汐、陳藝文竟是網暴群組成員　官方出手了

全紅嬋被罵肥淚崩　戳破中國跳水隊塑料姐妹情　陳芋汐、陳藝文竟是網暴群組成員　官方出手了
沉浸夜上海！鄭麗文登遊船　累喊：今天爬的樓梯真多

沉浸夜上海！鄭麗文登遊船　累喊：今天爬的樓梯真多

印度移工真的要來了！勞動部：首批「今年可能引進」

印度移工真的要來了！勞動部：首批「今年可能引進」

以色列「屠殺式空襲」黎巴嫩　釀250死10分鐘連轟100處

以色列「屠殺式空襲」黎巴嫩　釀250死10分鐘連轟100處

小S吐心聲「沒什麼能擊敗我了」　一週夢到大S五次...傳訊跟她說話

小S吐心聲「沒什麼能擊敗我了」　一週夢到大S五次...傳訊跟她說話

熱門快報

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面