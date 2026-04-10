獨／台中全新地標開幕！漢神洲際內部搶先看　超強彩妝品牌亮相

記者游瓊華／台中報導

中部全新地標漢神洲際購物廣場今天開幕，12點30分開幕時間未到，館外已擠滿消費者準備朝聖。漢神內部也搶先曝光，一樓彩妝專櫃亮相讓女性瘋狂，但可惜一線精品幾乎缺席，而一樓也還有不少精品櫃位仍在施工中。

▲漢神洲際今天開幕，開館前已有許多消費者在外等候。（圖／記者游瓊華攝）



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▲二樓精品區。（圖／記者游瓊華攝）



漢神洲際購物廣場目前精品品牌包括FERRAGAMO等，並引進12家台中獨家精品，包含Dolce & Gabbana、GIORGIO ARMANI及GENTLE MONSTER、A.P.C、GANNI等品牌，同時引進台中獨家FENDI Casa；Emporio Armani也以台中獨家形式進駐。

▲一樓精品彩妝品牌齊全。（圖／記者游瓊華攝）



另外，BOSS等品牌則以全台旗艦店型進駐，提供最完整的商品系列，SWAROVSKI亦導入其經典光影切割工藝於培育鑽石系列，呈現齊全商品陣容；瑞典時尚品牌COS預計今年第四季以全台第二家據點進駐，整體品牌布局展現高端生活風格場域，更多精品品牌亦將依全球展店節奏與裝修規劃陸續亮相。

在美妝香氛方面，打造中部最齊全的美妝香氛版圖，頂級精品美妝品牌如CHANEL、DIOR整合頂級保養、彩妝與香氛，打造美妝與精品結合的旗艦店型態，其中DIOR更進駐頂級香水香氛世家系列商品，並提供台中獨家多樣精選產品刻印服務，強化尊榮客製化體驗。

▲漢神洲際內部搶先看。（圖／記者游瓊華攝）



同時，多家國際精品美妝與頂級保養品牌亦以旗艦店規格進駐，包括GUCCI Beauty全台最大店型、PRADA Beauty全台首家精品美妝旗艦店，以及TOM FORD Beauty導入全台最大店裝，並打造VIP專屬Lounge服務空間，完整呈現品牌系列商品與尊榮服務，整體以精品規格重新定義美妝場域，建立中部最具指標性的高端美妝香氛版圖。

此外，全台首創「美妝香檳吧」，攜手「Bravo champagne布娜飛香檳吧」結合香檳與輕食選品，營造時尚微醺的購物氛圍；並規劃「香氛藝廊」，全館匯集超過16個香氛相關品牌，從頂級沙龍香到小眾香氛一應俱全，包括台中獨家BVLGARI 獨立香水店、英法皇室御用品牌Creed、法國皇室香氛品牌 Trudon，以及法國設計師品牌Serge Lutens進駐；同時匯聚Jo Malone London、Maison Francis Kurkdjian、Acqua di Parma 等國際指標香氛品牌，透過沉浸式試香空間與特色展示設計，帶來更具層次的感官體驗。