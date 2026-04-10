民眾黨提案「延會到7/31」！　逕付二讀交黨團協商

▲韓國瑜 。（圖／記者徐文彬攝）



記者崔至雲／台北報導

民眾黨立院黨團今（10日）於立法院會提出討論事項，由於台美關稅談判ART、MOU均尚未依據「條約締結法」送請國會審議，為讓立法院有時間審查總預算案、台美對等關稅談判文本，建請延會至7月31日。經表決結果顯示，贊成59人、反對47人，該提案逕付二讀交由黨團協商。

民眾黨提案內容提到，有鑑於本（第5）會期於本（115）年5月31日將屆，然賴清德總統及卓榮泰院長施政嚴重怠惰，遲未將司法院大法官及國家通訊傳播委員會委員等缺額名單送請立法院審查，放任機關空轉，嚴重侵害人民權益。

提案也說明，另對於立法院三讀通過的「軍人待遇條例」及「警察人員人事條例」之修法，卓榮泰院長竟悍然違法拒不編列預算，致使立法院無從審查違法的總預算案。此外，行政院一再大內宣台美關稅談判的成果，但「臺美對等貿易協定（ART）」及「臺美投資備忘錄（MOU）」等文本，均尚未依據「條約締結法」送請國會審議，產業及勞工仍無所適從。

提案指出，綜上所述，為挽救賴清德總統及卓榮泰院長拖延、不作為之惡果，立法院須為國家保留最大彈性，使賴清德政府有時間補足程序、亡羊補牢、更正其違法行為，亦使本院有充足時間嚴格審議相關人事同意權案、總預算案、「臺美對等貿易協定（ART）」及「臺美投資備忘錄（MOU）」，而非草率倉促過水，並保留時間處理重大民生法案，爰建請院會作成決議：「本（第5）會期延長會期至115年7月31日止。」

立法院會上午處理時，表決贊成59人、反對47人，藍白挾人數優勢通過延會議案，逕付二讀交由黨團協商，並由民眾黨召集協商。



