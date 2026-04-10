正妹治痘痘變毀容！70%果酸害大面積灼傷　產品還過期16個月

▲高雄皮膚科使用過期果酸化妝品替客人施作課程。（圖／記者許宥孺翻攝）



記者許宥孺／高雄報導

高雄一名陳小姐到皮膚科治療痘痘，診所建議可以施作「果酸煥膚」，沒想到一上臉卻有強烈刺痛感，事後美容師才發現誤用70%高濃度果酸，造成陳小姐臉部大面積灼傷，一照鏡子直接崩潰大哭，簡直像被毀容。衛生局昨（8）日前往診所稽查，發現診所使用的果酸竟已過期16個月，要求診所立即下架，另將依《化粧品衛生安全管理法》裁處1萬至100萬元罰鍰。

26歲的陳小姐表示，近期因長痘痘到皮膚科看診，為了改善油脂分泌與角質問題，聽從診所建議預約清明連假施作果酸煥膚，沒想到過程卻是一場惡夢。施作當下，臉部瞬間強烈劇痛，她多次向操作的員工反映，對方竟回覆：「應該只會癢癢的」，甚至自曝沒做過該療程，

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陳小姐說，當時一度懷疑是自己皮膚敏感才覺得疼痛，直到另一位員工介入後才驚覺大事不妙，竟將原本該使用的40%果酸拿成了 70%的高濃度果酸。原本應停留1至5分鐘的果酸，卻停留10分鐘以上。

療程結束後，陳小姐的臉部出現大面積灼傷，臉頰兩側紅紅一大片，還有多處結痂痕跡，診所員工卻安慰他「自己平常也會做果酸換膚，甚至「喜歡有脫皮的感覺」，反而令她更無法接受。她強調，她從未同意使用70%高濃度股酸，當下照鏡子也直接崩潰大哭，臉部毀容讓她連出門、上班的勇氣都沒有。

▲果酸化妝品已過期16個月。（圖／記者許宥孺翻攝）



高雄市衛生局9日前往該家皮膚科診所稽查，經查，發現診所使用的果酸化妝品已超過有效期限(2024年12月)，涉違反《化粧品衛生安全管理法》第15條規定，即令診所下架並封存該產品，另涉違反同法第16條及第23條規定，將依法裁處新臺幣1萬元以上100萬元以下罰鍰。

衛生局表示，當日陳小姐使用的果酸非屬醫療藥品，因此於該診所執行果酸煥膚後，致傷口異常疼痛等情節屬消費爭議範疇，病患或其家屬可透過消費爭議處理程序提出調解申請，已要求診所應積極主動關懷，瞭解病患訴求並取得共識，保障病人權益。