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東港警分局長登警廣揭AI深偽詐騙　3招識破守護財產安全

▲東港警分局長高志正上警廣分享「識破AI深偽陷阱 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲東港警分局長高志正上警廣分享「識破AI深偽陷阱 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

面對AI深偽技術遭詐騙集團濫用，東港警分局長高志正與警察廣播電臺高雄分臺合作進行空中連線宣導，向聽眾分享近期猖獗的AI深偽（Deepfake）詐騙手法及常見假投資陷阱，強調在科技日新月異的時代，「眼見不一定為憑」，民眾務必提高警覺。

高志正指出，現今已進入「AI詐騙時代」，詐騙集團只需擷取民眾在網路上的短暫影音片段，即可透過深偽技術模擬其外貌與聲音，再藉由視訊通話假冒親友騙取信任，進而要求金錢援助，手法極具迷惑性。

針對此類新型態詐騙，高志正特別傳授三招識詐基本功。首先是「揮手辨真偽」，利用AI換臉在遮擋動作時易出現畫面異常的特性，要求對方揮手或轉頭觀察是否有破綻；其次是「暗號測身分」，與家人預先設定專屬暗號或私密問題，辨識對方真實身分；最後是「掛斷撥原號」，凡涉及金錢要求，務必掛斷電話並改由通訊錄聯繫，進行反向查證。

此外，高志正也提醒，假投資詐騙仍是目前財損金額最高的詐騙類型。詐騙集團常透過社群平台搭訕，誘導加入投資群組，待被害人投入資金後，再以各種理由拒絕出金甚至封鎖帳號。尤其隨著虛擬貨幣盛行，不法分子更會偽造獲利數據，營造高報酬假象，民眾只要看到「保證獲利」、「穩賺不賠」或要求交由他人代操，即應提高警覺。

東港警分局呼籲，詐騙手法雖不斷翻新，但本質仍利用人性的信任與貪念，民眾應透過正當管道投資，避免加入不明群組。家人之間也應建立防詐共識，特別關心長輩財務狀況。若遇疑似詐騙情形，可撥打165反詐騙專線或110報案查證，共同守護財產安全。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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