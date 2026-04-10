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北市府不放棄售捷運聯開宅　綠白議員偕民團開記者會籲暫緩

▲▼北市議員召開「反對蔣市府拋售聯開住宅侵蝕市民安居權益」記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲北市議員召開「反對蔣市府拋售聯開住宅侵蝕市民安居權益」記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市政府2024年提出《台北市大眾捷運系統土地開發公有不動產租售自治條例》修正案，試圖鬆綁聯開住宅出售規範，出售原作為出租住宅的1300餘戶聯開住宅，但被議會擋下。綠白議員今（10日）偕同民團召開記者會，指市府擬「分批送案、逐案審議」，以溫水煮青蛙方式出售。對此，出售部分聯開宅加速償還自償性經費債務有其必要，但已調整租售政策，現階段僅出售「114年以後新分回之聯開宅」、「出租中3房以上住宅」及「部份商辦」，針對目前「出租中2房以下住宅」暫保留出租。

OURs都市改革組織秘書長彭揚凱說，中和高中聯開宅是第一批要賣的，這次過關的話，後續雙北會有上千戶聯開宅一批批賣掉，呼籲蔣市府主動撤案，也希望議員們反對這樣的提案。

社宅推動聯盟召集人孫一信說，蔣萬安市長競選時提出逐步興建5萬戶社宅目標，捷運連開宅就是現成住宅的來源，為什麼都發局在蓋社宅捷運局在賣社宅？無法理解政策矛盾。崔媽媽基金會執行長呂秉怡說，雙北市是目前出租住宅短缺、屋況品值不佳以及租屋黑市、租金高或不讓申請租屋補貼等，很納悶為什麼市政府出現人格分裂，都發局努力蓋社宅，捷運局在賣出租住宅。

民眾黨議員陳宥丞說，自己當議員前抽了10次社宅沒抽中過，非常了解台北市租屋的困難，蔣萬安市政府很清楚社宅比例達到5%以上才有效益，但現在的社宅比率有達到5%嗎？為什麼要先犧牲居住正義，完成九牛一毛賣屋基金？

同黨議員黃瀞瑩說，蔣萬安市長只用「照案通過」4個字就拍賣了台北市上百億公有資產，拍賣中和高中的15戶只是一個開始，此例一開後，其餘聯開宅恐全面打包拍賣。她也計算，中和高中聯開宅15戶價值3.2億、三重捷運站聯開宅257戶總價140億，還有租期屆滿的聯開宅與商辦13戶，全部加起來285戶，不動產總值150億

民進黨議員簡舒培則質疑，為什麼蔣市長總是講不聽？蔣萬安號稱關心育兒家庭，希望讓台北市成為育兒最好環境的市長，針對聯開宅政策就充滿非常多矛盾。這些房子留在台北市會咬蔣萬安的肉嗎？為什麼一定要賣掉？跨黨派議員幾乎全部反對處理聯開宅，台北市又不缺錢，且捷運如果要自償經費，都發局編列的預算可以把聯開宅承接下來變成社會住宅，為什麼不做？

社民黨議員苗博雅說，賣聯開宅是短視近利、左右互搏的做法，社會住宅、居住正義是對下一代的重大投資，重要性不亞於營養午餐。現在蔣萬安的社宅成績單慘不忍睹，執政3年只新增755戶，未來要賣聯開宅的數量已經直逼蔣新增的戶數，不解蔣市府政策邏輯。

苗博雅直言，蔣萬安對於市政欠缺深度了解及全盤規劃，執意要用最傳統落後的出售來處理捷運財務問題，有這麼多統籌分配稅款可以運用，卻要把台北市可以掌握的房屋處分掉，再來說找不到地社宅蓋很慢，這就是無心解決居住正義問題。市長有責任協調都發局捷運局，統籌分配稅款就是最好的答案，撥給住宅基金去架構聯開宅。

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