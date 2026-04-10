最簡單健康訣竅！規律喝水不可少　醫曝白開水最好

▲醫師建議，最理想的補充水分方式仍是以白開水為主，避免過度依賴含糖或含咖啡因飲品。（圖／玉里醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

近年來隨著民眾健康意識提升，開始重視飲食均衡、營養補充與各類保健食品，但往往忽略最基本也最重要的健康元素──「喝水」。衛生福利部玉里醫院提醒，水分攝取對人體健康具有關鍵作用，適當補充水分有助於維持身體機能、促進代謝並維護整體健康。

▲醫師提醒，許多人往往等到口渴才喝水，但其實當身體感到口渴時，已經是輕度缺水的警訊。

家醫科游松霖主任表示：「人體約有六成以上由水分構成，水分參與體內多項重要生理作用，包括維持血液循環、調節體溫、幫助消化吸收與促進代謝廢物排出。若長時間水分攝取不足，可能出現口乾、疲倦、注意力下降、便秘等情形，嚴重時甚至可能增加泌尿道感染或腎臟負擔。」

游主任指出，現代人生活忙碌，常因工作或課業專注而忽略喝水，加上部分民眾習慣以含糖飲料、咖啡或手搖飲取代白開水，反而容易造成額外糖分與熱量攝取，對健康造成負擔。他建議，最理想的補充水分方式仍是以白開水為主，避免過度依賴含糖或含咖啡因飲品。

▲醫師建議，民眾可養成「少量多次」的喝水習慣，例如早上起床後先補充一杯水、三餐之間適量補水。

在日常生活中，許多人往往等到口渴才喝水，但其實當身體感到口渴時，已經是輕度缺水的警訊。游主任建議，民眾可養成「少量多次」的喝水習慣，例如早上起床後先補充一杯水、三餐之間適量補水，並在外出或工作時隨身攜帶水瓶，提醒自己定時補充水分。

至於每日飲水量，一般成人可依體重估算，每公斤體重約需30至35毫升水分。以60公斤成人為例，每日建議攝取約1800至2100毫升。不過實際需求仍因氣候、活動量、工作型態及健康狀況而異，若在炎熱天氣或運動量大時，水分需求也會增加。

▲外出或工作時隨身攜帶水瓶，提醒自己定時補充水分。

游主任特別提醒，年長者因口渴感較不敏銳，容易在不知不覺中缺水，家人應多提醒長輩定時喝水。部分慢性病患者如心臟病、腎臟病等，若有飲水限制，則需依醫師建議調整。

除了補充足夠水分，觀察尿液顏色也是簡單判斷方式。若尿液呈淡黃色，代表水分充足；若顏色偏深，則可能表示缺水，需要補充。

▲醫師以60公斤成人為例，每日建議攝取約1800至2100毫升。

玉里醫院提醒，健康生活型態除了均衡飲食、規律運動與充足睡眠外，適量飲水也是不可忽略的一環。透過養成規律喝水的好習慣，不僅能維持身體正常運作，也有助提升生活品質。

游主任呼籲民眾，在忙碌生活中別忘了為自己補充一杯水，從日常小習慣開始守護健康。

