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今好熱「台東飆36度」好天氣到周一　辛樂克明升級中颱

▲▼熱浪,陽光,夏日,夏天,炎熱,兒童,孩童,暑假,天氣,極端氣候,高溫警示,中暑,酷暑,烈日,防曬,公園噴水池,戲水,悶熱,短袖,曬傷,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲今天高溫炎熱，台東更出現焚風。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(10日)受到西南風影響，高溫炎熱，台東有焚風影響，大武出現36度高溫，穩定天氣將持續到下周一，下周二鋒面接近、下周三鋒面通過，北部和東部轉為有雨。「辛樂克」颱風今天凌晨2時生成，對台灣沒有影響，不過明天有機會增強為中度颱風。

中央氣象署預報員黃恩鴻表示，今天台灣受到西南風影響，台東出現焚風，大武高溫約36度，穩定晴朗的天氣將持續到下周一，天氣高溫炎熱，午後山區有零星短暫陣雨。其中明天和周日的天氣穩定，北部、宜蘭雲量多，明天午後桃園以北、東北部山區有零星降雨機會，周日清晨北部也有零星短暫陣雨。

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▲▼天氣。（圖／氣象署提供）

▲今日天氣。（圖／氣象署提供）

下周二鋒面接近，黃恩鴻指出，北部、宜蘭雲量多，將有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨；下周三鋒面通過，隨後有比較弱的東北季風，水氣增多且雲量多，北部、東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後山區有局部短暫陣雨。

下周四東北季風減弱，溫度回升且水氣減少，東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

▲▼天氣。（圖／氣象署提供）

▲▼降雨和溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼天氣。（圖／氣象署提供）

溫度方面，黃恩鴻表示，未來各地高溫約29到32度，局部高溫更高，今天西南風偏強，東南部有焚風發生，台東大武出現36度高溫，今天特別熱；下周三鋒面通過，北部、東半部溫度下降，高溫約26到28度，中南部約28到31度。

今年第4號颱風「辛樂克」今天凌晨2時生成，黃恩鴻表示，颱風目前位於關島東南方海面，持續朝西北方向移動，未來將北轉，距離台灣約3500公里，相當遙遠，對台灣天氣沒有影響，不過因發展條件好，預估明天有機會增強為中度颱風，未來也不排除再轉為強颱。

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