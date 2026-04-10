好市多「買到怪味內褲」一聞超濃厚！內行喊恐傷身：皮膚洗不掉

▲全新內褲拆封後竟飄異味。（示意圖／記者許宥孺攝）



記者劉維榛／綜合報導

一名網友傻眼透露，在好市多購買L品牌男性四角內褲，拆封後竟飄出濃厚異味，甚至形容為「屎味」，讓他懷疑是否為退貨商品。貼文引發熱議，有人認為可能是布料或染劑味道，「我買的也有，洗完一樣臭，準備再洗一遍」；一名內行網友猜測是甲醛味道，「會傷身傷，皮膚怎麼洗都洗不掉的，直接退貨吧！」

一名網友在臉書社團《COSTCO 好市多 商品消費心得分享區》表示，買了一款知名L品牌男性四角內褲，外觀看起來全新未拆封，但一打開包裝就聞到一股非常濃烈、難以形容的異味，甚至直言就是「屎味」，讓他相當崩潰。

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由於氣味實在太過強烈，讓原PO不禁懷疑商品是否曾被他人使用過後又退貨，才會出現如此誇張的狀況，「有人購買後也有相同情形嗎？」

文章曝光後，網友紛紛回應，「可能是紙的味道，外面很多紙箱也有類似味道」、「應該是包材，麥當勞的也很臭」、「有可能是全棉或色料染劑的味道」、「印度產的毛巾也有屎味…太臭，我退貨了，不敢用」、「趁味道還在，塑膠袋包起來給店員判斷」、「我買的也有，洗完一樣臭，準備再洗一遍」、「很多年前我看過有人在那裡試穿內褲，而且還是一個年輕女生」。

內行人警示：可能是甲醛超量 千萬不要穿



也有內行說明，「以我經營成衣廠多年的經驗，應該是這一批布料．純棉的材質在染整的過程中，員工不慎加了超量的甲醛，刺鼻的味道就是甲醛（福馬林）的味道，小心會傷身傷，皮膚怎麼洗都洗不掉的，直接退貨吧！這批布料品質有問題，品管不及格，千萬不要穿在身上，尤其是貼近皮膚，總之衣服若有刺鼻的味道就是不要穿」。