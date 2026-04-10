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社會 社會焦點 保障人權

屏檢啟動民生犯罪平台　跨機關查訪掌握塑化物資供需

▲屏東地檢署跨機關查訪塑化物資供需。（圖／屏東地檢署提供）

▲屏東地檢署跨機關查訪塑化物資供需。（圖／屏東地檢署提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東地檢署奉臺灣高等檢察署指示，持續運作「查緝民生犯罪聯繫平台」，結合屏東縣政府工商處、消費者保護官及警調機關力量，針對近期塑化產品供需及價格波動情形，展開密集查訪行動，確保民生物資穩定供應與價格合理。

▲屏東地檢署跨機關查訪塑化物資供需。（圖／屏東地檢署提供）

▲屏東地檢署跨機關查訪塑化物資供需。（圖／屏東地檢署提供）

專案人員連日分赴屏東縣各鄉鎮，深入民眾日常採購通路進行實地訪查，包含免洗餐具店、生活用品百貨、五金行、食品材料行等零售業者，以及塑膠製品工廠與食品、藥品一次性包裝材料製造業者，全面掌握市場供應、庫存與價格變動情形，以防杜不法囤積或哄抬價格行為。

經查訪結果顯示，目前市場上以小攤商常用的塑膠提袋、塑膠杯及耐熱袋等產品，因全球原物料波動影響，供應略顯緊湊。部分品項採分批到貨方式，進貨時程較以往稍有延長，價格亦隨國際市場與運輸成本變動呈現調整，但整體供貨尚屬穩定，並未出現全面性缺貨情形，市場運作大致正常。

另據塑膠製品工廠業者表示，目前生產與供應維持正常，惟後續出貨仍可能受上游原料供應影響。屏檢已提醒業者依需求維持適當庫存，並嚴正宣導不得藉市場波動進行囤積或哄抬價格等違法行為，未來也將持續嚴密監控市場動態。

屏檢強調，對於任何影響民生物價的不法行為，均將秉持「從嚴從速」原則依法查辦，絕不寬貸；並呼籲民眾理性消費，無須恐慌性囤購，如發現異常囤積或價格哄抬情形，可向檢警調或縣府相關單位檢舉，共同維護市場秩序與消費安全。

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