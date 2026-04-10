知道鄭麗文要做什麼了！媒體人見「她吐1段話」：相信我應該沒看錯

▲國民黨主席鄭麗文。（圖／記者林敬旻攝）

記者曾筠淇／綜合報導

國民黨主席鄭麗文的作風屢次受到討論，媒體人羅友志發文表示，其實他本來並不是很了解鄭麗文，直到對方選黨主席，他才去做功課，並略懂對方想要做什麼，雖然不知鄭麗文能否達成夢想，但看來是有走在夢想的路上。

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羅友志在臉書粉專「羅友志 友話直說」上貼出影片，鄭麗文拿著麥克風說，「不是所有的不同跟歧異，都必須要消除，很多不同的東西是可以共同存在的，但是我覺得這是需要一個對話交流的過程，但是總是要開始，那總是要努力呀，那我希望我能夠成功的搭起這樣子的一個橋樑，但是最後誰能夠從這個橋梁走過去，成就他自己的夢想跟事業，那就是歡迎所有的人都可以來走這座橋，我只是那個搭橋的人」。

羅友志略懂鄭麗文要做什麼

羅友志對此表示，他本來其實不是很了解鄭麗文，直到對方選了黨主席，他才做了功課，並略懂鄭麗文要做什麼。他說，他看了這段影片之後，相信自己應該沒看錯，這四年，他也發願做一個「搭橋的人」，但一個好處都沒有。

羅友志也說，這一路上，就算沒有想過要「消除歧異」，但歧異者的情緒波動卻往往巨大，到最後，懂不懂已經變得不重要。他不知道鄭麗文的夢想能不能實現，但是對方正在這個有夢的路上堅持走著。