塑膠袋變難買　台南市推「袋袋相傳」212據點免費取用

▲台南市推動「袋袋相傳」政策，提供市民免費取用循環購物袋。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

國際塑膠原料價格持續上漲，連帶影響塑膠製品供應，不少店家反映塑膠袋進貨困難、成本攀升。台南市政府環保局呼籲市民從日常生活做起，落實「少用一點、重複使用」，並善用全市212處「袋袋相傳」據點，讓資源循環再利用。

環保局表示，除了減少使用塑膠袋外，民眾也可將家中多餘的購物袋回捐。回捐袋子須符合尺寸大於A4、乾淨且可重複使用等條件，材質包括紙袋、乾淨塑膠袋及各式布袋，如帆布、不織布及尼龍等；若無提把、受潮發霉或嚴重髒污、破損，則不適合再利用。

回捐方式方面，民眾可將整理好的袋子送至環保局、藏金閣1館或藏金閣2館；若單次捐贈超過20件，也可選擇郵寄方式。市民亦可透過專屬網站查詢鄰近據點，快速掌握取用或回捐地點。所有循環袋皆經篩檢、清潔與消毒後再提供使用，確保衛生安全。

環保局長許仁澤指出，台南自105年推動「袋袋相傳」政策，透過設置取用與回捐櫃體，建立跨場域的循環共享網絡，目前已累計募集超過26萬個購物袋，其中逾24萬個已被循環使用，逐步落實「捐袋、取袋、再使用」的永續機制。

市長黃偉哲強調，面對國際原料波動，單靠尋找替代品並非長久之計，從源頭減少使用才是根本之道。他也呼籲市民養成自備環保袋的習慣，「主動不拿塑膠袋」，不僅節省開支，也為環境保護盡一份心力。