童軍教育再進化！　台南市建構校園支持網絡培育行動力世代

▲台南市教育局於億載國小漁光分校辦理童軍教育研習，強化校園支持系統。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為深化童軍教育發展並強化學校推動支持系統，台南市教育局10日於億載國小漁光分校童軍營地，辦理「2026年度木章基本訓練暨輔導木章參訓人員回流研習」，邀集各校校長及主任等童軍教育推動人員齊聚交流，透過經驗傳承與實務對話，協助各校推動童軍教育，並鼓勵更多學校成立童軍團，讓童軍精神持續在校園扎根。

台南市長黃偉哲表示，童軍教育是培養學生品格與行動力的重要歷程，市府除支持多元學習外，也重視學校行政與教師專業的後勤支援。未來將持續透過教育局整合資源，建立完善支持體系，從行政協助、師資培力到專業研習全面到位，降低學校推動負擔，讓童軍教育穩健發展。

教育局長鄭新輝指出，童軍教育融合品格教育、戶外探索與素養導向學習，是推動全人教育的重要平台。教育局近年積極盤整各校需求，透過制度化支持與跨校交流，協助學校建立長期經營模式，使童軍教育由單一活動轉型為系統化課程與校園文化的一部分。

教育局副局長楊智雄也到場主持研習，強調未來將持續強化校團成立與復團輔導機制，並建立教師增能與交流平台，整合童軍會與學校資源，提供行政與課程推動支持。透過回流研習凝聚童軍領導人員能量，形成正向推動循環，促進校園童軍團隊穩定發展。

教育局進一步說明，本次研習前即透過問卷蒐集各校推動童軍教育的困境與需求，並盤點成功案例作為課程設計依據，使內容更貼近第一線教學現場。活動中安排校園童軍實務論壇，由績優學校分享經營策略、課程融入與學生培育成果，促進跨校交流與資源共享。

教育局表示，透過教育局、童軍會與學校三方合作，已逐步建構完整支持網絡，預計今年將協助多所學校新設或復團童軍團，持續擴大參與面向，培育具備服務精神、責任感與團隊合作能力的行動世代。