30+15=？彰化滷肉飯+蛋「結帳變55元」 民眾傻眼：裝紙盒要10元

▲彰化有店家外帶用餐盒包裝要加10元。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

一碗30元的滷肉飯，加一顆荷包蛋15元，最後竟然要價55元？有民眾到彰化市一間店家點了滷肉飯加蛋，外帶結帳時發現價格跟隔壁買的55元蒸餃一模一樣，當場嚇了一跳。老闆解釋，因為用了外帶便當盒，所以多收10元。消息曝光後，今天店家拉下鐵門未營業，打電話也沒接，隔壁業者幫忙緩頰，部分消費者仍無法接受。

這名民眾日前到彰化市某間雞肉飯店，先點了一碗30元的滷肉飯，再加一顆15元荷包蛋。點完餐後，他先去隔壁買了一盒55元的蒸餃，再回頭準備取餐結帳，沒想到滷肉飯加蛋總共也是55元，讓他十分驚訝。

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老闆當場解釋，滷肉飯30元、荷包蛋15元，再加上外帶使用的便當盒加收10元，總共55元。老闆也說，如果顧客選擇用塑膠袋，簡單包裝，就不會多收這10元。雖然當事人對「餐盒費」感到困惑，但覺得整體價格還算合理，加上體諒店家經營不易，最後還是付錢了事。

▲網友po圖，在該間店買滷肉飯用塑膠袋裝不用加錢。（圖／翻攝自Google 評論）

今天被點名的店家沒有開門營業。附近店家幫忙解釋，外帶用的便當盒比店內用的小碗容量大，飯也給得比較多，所以價格自然會調升，包裝成本已經算在整套定價中，不是事後隨機加價。同時證實，用塑膠袋包裝確實不收餐盒費，這是為了平衡成本與不同消費者的需求。

不過消費者對此看法不一。有人認為：「買滷肉飯又沒說要加大，店家自己加大就收錢，這樣不對吧？」但也有消費者力挺店家，認為這間店的食物真的好吃，價格合理就可以接受。