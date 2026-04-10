舊存摺要留嗎？　行員點出救命時刻　至少保存5年

▲存摺用完要留還是可以丟掉，在社群平台引發討論。（示意圖／翻攝畫面）

圖文／鏡週刊

隨著網路銀行和電子支付使用普及，有網友在社群平台好奇發問，舊的存摺還有人會留存嗎？貼文引發討論，更有銀行行員親自留言指出，如果要調閱歷史交易紀錄，日期區間大到無從找起，此時舊的存摺就能派上用場，建議帳戶常有交易買賣、借貸，可以留存5年。

一名女網友近日在Threads發文詢問，「舊的存摺你們會丟掉嗎？還是會留著？」原PO提到，自己舊的存摺留了好多本，但發現好像用不到，才好奇要不要繼續留著。貼文引發熱議，多數網友皆提到，有留存的習慣，「會留+1」、「留著5年，過了之後用碎紙機徹底粉碎以防萬一」、「留，但太舊沒有重點就丟」、「留個幾年後就剪碎丟掉」、「我都留著，已累積超多本」、「留著，但太久想丢掉」。

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也有銀行行員親自留言表示，常常有客戶想調閱歷史交易紀錄，提供的日期區間大到無從找起，舊的存摺就發揮功用。行員也補充，如果只是薪資轉帳或提領家用的帳戶，存摺不留比較沒關係，但如果帳戶常有交易買賣、借貸，甚至孝親費，以後萬一要向銀行調閱資料，才有確切的時間點，「存摺不會太佔空間，留個5年應該可以」。



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