打造友善校園　台南市強化教師處遇能力面對霸凌新樣態

▲台南市教育局辦理校園衝突與霸凌處遇研習，提升教師輔導專業能力。（記者林東良翻攝，下同）



記者林東良／台南報導

面對校園衝突與霸凌樣態日益多元，台南市教育局強化第一線教師應對能力，日前辦理「學生常見衝突及霸凌樣態處遇」研習，邀請專家深入解析學生行為背後原因，並提供具體處遇策略，協助教師提升輔導專業，打造更安全友善的學習環境。

台南市長黃偉哲表示，校園是孩子成長的重要場域，營造安全與支持的環境是市府長期重視的核心目標。隨著學生衝突型態日趨複雜，教師除了教學專業外，更需具備敏銳觀察力與適切輔導技巧。透過此次研習，盼能幫助教師理解學生情緒與行為背後的需求，運用同理與專業引導學生正向發展，降低霸凌事件發生。

教育局指出，本次研習邀請國立中山大學教育研究所教授陳利銘授課，從理論與實務並重角度切入，分析常見校園衝突與霸凌樣態，包括言語霸凌、道德疏離及偏差行為等，並透過案例分享，協助教師辨識學生錯誤認知與行為模式，學習具體可行的處遇方式。

教育局長鄭新輝表示，校園霸凌成因複雜，常涉及家庭背景、同儕互動及個人心理狀態等多重因素，需從多面向介入。研習也特別提醒教師，在管教過程中應遵循相關法規與專業原則，避免不當管教，確保學生權益。

此外，本次課程強調「預防勝於治療」理念，不僅著重事件發生後的處理，更聚焦事前預防與早期介入。例如引導學生建立正確價值觀與同理心，減少言語霸凌行為；針對可能涉入幫派的高風險學生，提供辨識指標與輔導策略，及早介入避免偏差行為擴大。



教育局進一步指出，校園安全需仰賴跨處室合作與親師溝通，透過整合學校與家庭資源，建立支持網絡，共同守護學生身心健康。未來將持續推動相關研習與培訓，全面提升教師輔導知能，營造更安全、友善且具支持力的校園環境。