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大陸 大陸焦點 特派現場

分析／「鄭習會」顏色少一點紅！　陸發改委鄭柵潔出席釋強烈「經貿」訊號

▲▼ 鄭習會、2026.4.10 。（圖／翻攝 新華社）

▲ 「鄭習會」這次少了一點紅，兩人都是藍色系服裝，習近平沒有配戴「紅色領帶」 。（圖／翻攝 新華社）

記者任以芳／台北報導

睽違十年，國共最高領導人再次會見交流！「鄭習會」今（10日）在北京人民大會堂「東大廳」登場，中共中央總書記習近平與國民黨主席鄭麗文握手寒暄，一改過去國共「藍紅配」默契，這次「鄭習會」不但「少了一點紅」，雙方持續堅持「和平」、「九二共識」、反台獨共識。這次陸方出席人員最大亮點是大陸國家發改委黨組書記鄭柵潔列見證歷史，（兼任推進『一帶一路』建設工作領導小組辦公室主任 ），釋出極其強烈「兩岸經貿、民生合作」訊號，最大限度降低淡化政治味。

▲▼ 鄭習會、2026.4.10 。（圖／翻攝 新華社）

▲ 國共最高領導人、與會人員都以藍色、深藍為主色調 。（圖／翻攝 新華社）

鄭麗文與習近平會見，國民黨出席人員有國民黨副主席兼秘書長李乾龍，國民黨副主席張榮恭、蕭旭岑，前內政部長、國民黨智庫副董事長李鴻源；陸方與會官員有中共中央總書記現任中共中央政治局常委，全國政協主席王滬寧、中共中央政治局常委、中央黨的建設工作領導小組組長蔡奇、中央國台辦主任宋濤，以及國家發展和改革委員會黨組書記鄭栅潔（兼任推進『一帶一路』建設工作領導小組辦公室主任 ）。

▲2005年「連胡會」。（圖／新華社）

▲▼ 馬習會、馬習二會比較 。（圖／ETtoday攝）

▲2005年「連胡會」、兩次「馬習會」（2015、2024），國共各表顏色「藍紅配」。（圖／新華社）

相較過去國共交流重要場合，2005年「連胡會」兩人分別記上藍色、紅色領帶；2015年「馬習會」、2024年「馬習二會」雙方延續國共經典「藍紅配」領帶，2016年「洪習會」習近平也是配戴紅色領帶。

2026年「鄭習會」完全一改過去傳統「各表顏色」，鄭麗文穿著代表國民黨配色藍色褲裝，內搭白色襯衣，習近平這次是深藍色領帶，並非傳統「中國紅」，雙方在顏色安排上極其巧妙。

出席名單透露了極為重要的政治與經濟信號，對比「連胡會」、馬習兩次會見，以及歷任國民黨主席，都是黨務官員陪同，2026年鄭麗文與習近平的會面，除了「對台小組工作會議」重要人員，中共政治局常委王滬寧（掌管意識形態與統涉台方向）、蔡奇（掌管黨務）以及中台辦主任宋濤（掌管涉台重要事物），這三位出席官員是「標配」，但大陸國家發展和改革委員會（發改委）主任鄭柵潔「首次」出現在國共會見場合，是整場會面中最重要「亮點」之一。

大陸發改委有「小國務院」之稱，掌管大陸宏觀經濟、產業規劃與重大投資等方向，可說是經濟命脈執行者。 鄭栅潔的出席，絕對不是單純見證「鄭習會」來刷存在感，這是陸方給予最高誠意，也是項外界釋放「民生與經貿實質合作」的強烈訊號，同時呼應鄭麗文出發前，台灣外界所期盼釋出「民生大禮包」，更是呼應鄭麗文在中山陵祭文中提到的「民生欲富，業實盡益」，強化「國共合作交流」的決心。

▲安徽,蚌埠,鄭柵潔。（圖／CFP）

▲大陸「知台派」之一重要代表官員鄭柵潔出席「鄭習會」。（圖／CFP）

再來看鄭柵潔的背景，與台灣有相當淵源。鄭柵潔出生於福建漳州，曾任廈門市發改委主任、福建省副省長，中台辦副主任，擁有豐富「福建背景」，典型的「知台派」大陸官員，對於兩岸經貿、台商第一線需求有十分豐富處理經驗，受到習近平高度重視與任用。

此次「鄭習會」，大陸方面安排鄭柵潔出席，也是傳遞另一個訊號，「讓懂兩岸經濟的人一起推動兩岸經貿合作」，相較過去更務實的深層意義，對於台商與台灣相關產業來說也是吃下一顆「定心丸」。

▲▼ 「鄭習會」少了一點紅 。（圖／記者陳冠宇攝）

▲「鄭習會」再次提出「九二共識」、反台獨立場。（圖／記者陳冠宇攝）

另外，除了涉台經貿，陸方這次也釋出更寬廣合作訊號，鄭柵潔兼任推進「一帶一路」建設工作領導小組辦公室主任，「一帶一路」也是習近平最重要政績之一，是否代表陸方將提供更實質性政策給予台商或創業台青，以及兩岸相關企業更多的參與發展的選擇。同時呼應鄭麗文此行多次強調的「台灣不應被孤立於世界經濟之外」的訴求。

此次，「鄭習會」安排充滿細膩細節，包括全場不止「少了那點兒紅」，以最大限度降低政治味，著重「兩岸要交流、要和平、要發展」意願，加上濃厚「民生經貿交流」氛圍感，重擊民進黨酸言酸語，「輸誠說」「聽訓抹紅」、兩岸經貿「脫鉤斷鏈」。這一局也顯示國民黨可以與對岸和平對話之下，能為台灣百姓、為台灣產業在全球多變局勢中，爭取到實際的生存與發展空間。

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