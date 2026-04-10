連假後作息大亂！醫曝3招快速調整身心　尋求專業協助

▲醫師指出，睡前應減少使用手機、平板等3C產品，避免光線刺激影響褪黑激素分泌。（圖／玉里醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

連假結束後不少民眾出現作息混亂、難以入睡、精神不濟甚至情緒低落等情形。衛生福利部玉里醫院提醒，連續假期打亂原有生活節奏，容易影響生理時鐘與心理狀態，若未及時調整，恐影響工作效率與身心健康。

玉里醫院一般精神科余權訓主任表示：「連假期間許多人熬夜追劇、滑手機、外出活動增加，導致睡眠時間延後或品質下降，節後回到規律生活時，身體一時難以適應，便可能出現「收假症候群」，包含注意力不集中、疲倦感、焦慮感上升等情形。」

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▲睡覺時應降低夜間光線刺激，營造良好睡眠環境。

針對此狀況，余主任提出三項實用調整方法，協助民眾在短時間內恢復正常節奏：

第一，固定作息時間，重建生理時鐘。

建議即使尚未完全恢復精神，也應盡量在固定時間上床與起床，避免補眠過久或再次熬夜。透過穩定的作息，有助於身體重新建立規律節律，改善睡眠品質。

第二，降低夜間光線刺激，營造良好睡眠環境。

余主任指出，睡前應減少使用手機、平板等3C產品，避免光線刺激影響褪黑激素分泌。同時可透過放鬆活動，如深呼吸、伸展或聽輕音樂，幫助身心進入休息狀態。

第三，循序漸進，從小步驟開始。

回到工作或學校初期，建議先將要做的大事拆解成數個小步驟，從較易完成的任務開始，建立成功小確幸之後就會有成就感與自信心，即能逐步恢復工作節奏。若感到焦慮或情緒低落，也可透過運動、與親友交流等方式紓解壓力。

▲醫師提醒，不適持續超過一至兩週，或已明顯影響日常生活，建議尋求專業協助。

醫師進一步提醒，若上述不適持續超過一至兩週，或已明顯影響日常生活，建議尋求專業協助，由醫療團隊評估是否需要進一步介入，以避免問題惡化。玉里醫院表示，現代人生活節奏快速，連假雖是放鬆身心的重要時機，但仍應維持基本生活規律，避免過度放縱導致身心負擔。透過適當調整與自我覺察，有助於提升整體生活品質，讓身心在工作與休息之間取得良好平衡。

該院也鼓勵民眾，若有睡眠困擾、情緒壓力或適應問題，可主動尋求精神科專業協助，透過早期介入與調整，建立更健康穩定的生活型態。