打呼不是小事！　成大醫院揭「睡眠怪獸」恐害心血管

▲成大醫院舉辦世界睡眠日衛教活動，提升民眾對睡眠健康的重視。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



你以為打呼只是小毛病？其實可能是健康警訊。睡眠呼吸中止症（OSA）是一種在睡眠中反覆呼吸暫停的慢性疾病，患者常在不自覺中一晚出現數十次甚至上百次缺氧與睡眠中斷，不僅影響白天精神與工作效率，長期更可能增加高血壓、心臟病與中風等心血管疾病風險。



成大醫院響應世界睡眠日，於3月18日至4月1日舉辦為期兩週的「睡眠怪獸（OSA）不搗亂，生活更美好」衛教活動，透過專題講座、互動展示及健康問卷調查等方式，提升民眾對睡眠健康的重視。

此次活動整合心臟內科、家庭醫學科、精神科及睡眠醫學中心等跨專科團隊，從心血管風險、呼吸道結構到心理壓力等面向進行全方位解析，吸引各年齡層民眾參與，顯示睡眠問題已逐漸受到重視。

活動同步進行的問卷調查也揭露國人睡眠現況。結果顯示，受訪者多為女性及中壯年族群，普遍有入睡困難、淺眠易醒及白天疲倦等問題。整體睡眠滿意度偏低，僅約4成感到中等滿意，另有3成明確表示不滿意。多數人認為，問題與作息不規律、長時間使用電子產品及心理壓力有關，但仍有不少人未進一步就醫或改善，顯示「知道有問題，卻沒行動」的落差。

成大醫院院長李經維表示，睡眠是健康的重要基礎，卻常被忽略。睡眠呼吸中止症不只影響睡眠品質，更與心血管疾病及代謝異常密切相關，透過活動希望讓民眾及早發現問題並接受專業評估。

睡眠醫學中心主任林政佑指出，OSA多與上呼吸道結構狹窄有關，如扁桃腺肥大、舌根肥厚或呼吸道阻塞等。治療方式依嚴重程度不同，包括減重與規律作息等生活調整、配戴正壓呼吸器（CPAP）、止鼾牙套或手術治療等。只要及早診斷並持續治療，不僅能改善睡眠品質，也能有效降低心血管疾病風險。

醫師提醒，民眾若長期有打鼾、白天嗜睡或睡眠品質不佳等情形，應提高警覺，及早檢視並尋求醫療協助，別讓「睡眠怪獸」悄悄侵蝕健康。