白沙屯媽遶境懶人包　5大神蹟一次看

▲拱天宮白沙屯媽祖4月12日子時登轎，展開8天7夜遶境。（圖／ETtoday資料照）

記者柯沛辰／綜合報導

2026白沙屯媽祖進香13日盛大登場，行程預計8天7夜，報名人數已突破46萬人。本文整理此次重點時間，以及近年神蹟、遶境特點，供讀者一次掌握。

今年遶境重點時間

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登轎、起駕：國曆4月12日（周日）晚間11時55分，登轎就緒後隨即出發。

預計到北港：國曆4月16日（周四）上午11時前後。

進火：國曆4月17日（周五）凌晨0時10分。

回宮：國曆4月20日（周一）下午4時10分。

開爐：國曆5月1日（周五）凌晨0時35分。

▲白沙屯媽進香時間表。（AI協作圖／記者柯沛辰製作，經編輯審核）

遶境路線？

白沙屯媽祖進香最大特色，即是無完整固定路線，300多公里路程實際怎麼走，通常隨神轎當下路徑而定，因此信眾可下載App「白沙屯GPS即時定位」掌握粉紅超跑位置，或透過網路直播參與。

目前可確認方向

白沙屯拱天宮出發 → 南下往雲林北港朝天宮方向進香 → 4月16日前後抵達北港 → 4月17日進火後再北返 → 4月20日回到拱天宮。

網路直播哪裡看？

拱天宮官方臉書、Youtube頻道均有直播。

近年最受關注的神蹟

2025年 白沙屯媽200年來首訪南投 駐駕受天宮「帝后相會」

當時鑾轎在關鍵路口突然右轉進入南投名間，並駐駕松柏嶺受天宮。這是白沙屯媽200多年來首度造訪南投山城，不僅創下歷史，也是2025年最轟動的白沙屯事件之一。

▲白沙屯媽駐駕南投受天宮「帝后相會」。（圖／翻攝自臉書／松柏嶺受天宮）

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2024年 彰化3姊弟遭撞飛重傷 白沙屯媽突轉進醫院祈福

彰化年幼3姊弟放學途中遭休旅車撞飛，陳姓小姊姊重傷昏迷，當時家屬才說希望媽祖能予以賜福，結果鑾轎真的在北返途中轉進彰化秀傳醫院停駕，探望重傷姊妹，並為院內病患祈福，讓眾人見狀熱淚盈眶。

2023年 粉紅超跑停轎田中鎮乾德宮 45秒影片「媽祖說話了」

一段鑾轎停駕乾德宮的45秒影片在網路瘋傳，當時信眾恭送媽祖，在敲鑼聲、音樂聲中，鑾轎開始搖動，此時突然傳出女性聲音，乍聽下是「隨我來」，也有信眾指出這是天語「吾~走」，引發信眾熱議，認為是「媽祖說話了」。

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2023年 白沙屯媽突駐駕民宅 預知救護車禮讓先行

當時神轎首日途經台中沙鹿，突然轉入民宅、在屋內翻轉180度賜福，隨後突停駕民宅久久不動，正當眾人摸不著頭緒時，隨後外頭救護車經過，眾人才恍然大悟，原來媽祖預知救護車通行，為避免阻礙，特意停駕，直到救護車通過才又起駕疾馳。

▲白沙屯媽近年神蹟地圖。（AI協作圖／記者柯沛辰製作，經編輯審核）

遶境三大焦點

一、臨時大轉彎、鑽巷、急停、倒退

由於白沙屯媽神轎無固定路線，經常突然改道、急煞、折返，或停在特定場所賜福，常被視為是神蹟或有特殊旨意，備受信眾津津樂道。這也是遶境活動「無固定路線」最迷人之處。

二、特地停駕為病童、長者、重症者賜福

許多信眾會帶著患病家屬來祈福，或跪拜鑽轎腳，而鑾轎也經常為這些信眾停留、賜福，側面展現白沙屯媽的慈悲，經常令信眾動容。

三、突然拜訪未曾去過的地點

去年白沙屯媽首度進入南投，就是這幾年最具代表性例子。對信眾來說，鑾轎突然造訪，是一種神意的展現。

▲白沙屯媽進香三大焦點。（AI協作圖／記者柯沛辰製作，經編輯審核）

最傳奇路線

2001 年 3 月 12 日，白沙屯媽祖回程途中，原本朝西螺大橋北返，未料神轎未走西螺大橋，而是率領轎班與香燈腳涉水橫渡濁水溪，成為白沙屯進香史上著名的「潦溪」一幕。自此之後，信眾更加關注鑾轎路線，成為一大遶境特點。

交通疏運

台鐵：4月11、12、13、18、19、20日加開區間（快）車160列次；4月11、12、18、19、20日共25列次莒光號增停白沙屯站、加掛215列次。

公路客運：公路客運有2直達車接駁，4月12日及20日，往返高鐵苗栗站至白沙屯拱天宮直達車，班距約10分鐘1班；4月16日往返北港朝天宮至台鐵嘉義站直達車，班距約10至15分鐘1班。2條路線收費均為全票50元（半票25元），並將視搭車需求機動增加運能，載滿即發車。

高鐵：已增開10班次（南下4班、北上6班），其中4月12日上午7至8時及下午3時至晚間10時、4月20日上午7至9時，每小時雙向各有2班次列車停靠高鐵苗栗站；另4月16日上午8時至晚間9時，以及4月17日上午8時至晚間11時，每小時雙向各有2班次列車停靠高鐵嘉義站，後續將視訂位狀況及現場人潮增開臨時班次。

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▲交通疏運措施一次看。（AI協作圖／記者柯沛辰製作，經編輯審核）

交通管制



交通管制將分三階段實施。

第一階段自15日18時起至17日凌晨4時止，封閉中正路（義民路至中山路段）及華勝路391巷部分路段。

第二階段為16日6時至16時的來程管制，範圍擴及主要聯外道路與市區核心區域，並針對北港大橋進行車流改道。

第三階段則自16日16時至17日4時，持續於市區周邊進行管制，以確保隊伍返程順暢。

停車管理方面，自13日6時起至18日18時止，北港鎮多處重要道路全面禁止路邊停車，包括華南路、河堤道路、164縣道、民樂路、文仁路及媽祖大橋等路段，騰出空間作為人流疏導與緊急救援動線。

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