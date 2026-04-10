交通部3線疏運白沙屯進香人潮　萬份「勇字車票、貼布」免費送

▲因應白沙屯媽祖進香，交通部推出萬份「台鐵勇字車票」與「停讓保平安」舒緩貼布。（圖／交通部提供）

記者李姿慧／台北報導

一年一度的宗教盛事「白沙屯拱天宮媽祖進香」將於4月12日深夜起駕出發，估有46萬人參與，交通部祭出疏運3線作戰，以「台鐵為主、客運為輔、高鐵協同」火力全開加開班次外，推出結緣小物「台鐵勇字車票」與「停讓保平安」舒緩貼布共萬份，為香燈腳打氣也讓「停讓文化」走入生活。

「白沙屯拱天宮媽祖進香」起轎倒數，交通部政務次長陳彥伯表示，截至昨天為止已有46萬人次報名，為去年33萬人次的1.39倍，面對龐大香燈腳進香活動，交通部組成白沙屯疏運勇腳交通隊，採行以「台鐵為主、客運為輔、高鐵協同」的三層聯合疏運措施，將以「站不留人」為目標提供服務。

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其中台鐵加開182班次、莒光號25班次增停白沙屯站，並加掛215個車廂，西部幹線運能提升108.7%；高鐵則配合加開10班次，於重要時段停靠高鐵苗栗站和嘉義站。

公路客運部分，4月12日及20日高鐵苗栗站至白沙屯拱天宮加開客運班次，75大客車和備援車共90輛大客車提供接駁；4月16日北港朝天宮至台鐵嘉義站也加開直達車，共80輛大客車投入疏運。

▲迎接白沙屯媽祖進香，交通部推出萬份「台鐵勇字車票」與「停讓保平安」舒緩貼布。（圖／交通部提供）

此外，交通部今年也推出具紀念意義的「勇字車票」，日期設定為2026年4月12日起轎日，象徵香燈腳們勇敢前行一路平安，勇字車票結合「永保安康」與「停讓保平安」意象。交通部另也推出印有「停讓保平安」與「勇腳上路、平安一路」字樣的舒緩貼布。

陳彥伯指出，交通部去年在白沙屯拱天宮進香活動首次推出「平安御守」車票，引起廣大迴響，今年交通部再接再厲推出5千份「台鐵勇字車票」、5千份「停讓保平安貼布」，盼透過結緣小物，讓香客感受到媽祖全程保佑，以及交通部對於香燈腳進香勇往前行、一路平安的祝福，盼香客疲累了看到勇字重燃動力繼續前行，也希望讓「停讓文化」轉化成民眾生活日常及對生命的尊重。

陳彥伯指出，4月12日媽祖起轎，公路局將在台鐵白沙屯站出站後往拱天宮方向設攤，他當天將在該處發放2500份結緣小物。

▲▼ 交通部推出萬份「台鐵勇字車票」與「停讓保平安」舒緩貼布。（圖／記者李姿慧攝）

交通部政務次長伍勝園則表示，印有「停讓保平安」與「勇腳上路、平安一路」字樣的舒緩貼布，象徵媽祖保佑勇腳，交通部守護路口安全，香客進香途中，信眾相互扶持、互相禮讓就是最有溫度的停讓文化，開車的民眾下車就是行人，希望這樣尊重生命的禮讓精神，可以帶到台灣每個路口。

伍勝園指出，4月16日上午9時25分，將於日興堂囍餅舖戲院店快閃發放「停讓保平安」舒緩貼布，上午10時35分光之祥雲旁台糖冰品部旁的公路局攤點也將會發放。

交通部也呼籲，進香期間周邊人潮眾多，信眾多加利用台鐵、高鐵與公路接駁等公共運輸工具，減少使用私人車輛。