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基隆長庚攜手市府推健康台灣　邱佩琳：打造在地健康照護網

▲基隆長庚攜手市府推健康台灣。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆長庚攜手市府推健康台灣，整合醫療服務深入社區。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為響應衛福部「健康台灣」政策，基隆長庚紀念醫院今（10日）上午於中正區平寮里民中心舉辦「健康台灣深耕社區活動」。基隆市副市長邱佩琳代表市長謝國樑出席，並與基隆長庚醫院院長吳俊德及衛生局副局長郭香蘭等人共同參與，感謝醫療團隊走出院所、深入社區，將專業醫療服務帶到市民身邊，別具意義。

邱佩琳表示，健康不應侷限於醫療院所內的治療，更應融入日常生活中的預防與陪伴。本次活動以「健康台灣、幸福智樂、暖音樂憶」為主軸，整合多專科衛教、篩檢與健康諮詢，提供一站式服務。內容涵蓋認知功能與失智篩檢、慢性病與糖尿病管理、眼底檢查、腎臟保健、慢性傷口照護、中醫調理及癌症篩檢等，同時提供門診轉介與預約掛號，讓市民在社區就能獲得完整且便利的醫療照護。

▲基隆長庚攜手市府推健康台灣。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆副市長邱佩琳致詞。

此外，邱佩琳對本次活動結合長庚公益計畫「暖音樂憶」表示高度肯定與印象深刻。由音樂老師Louis帶領長者齊唱經典歌曲，透過懷舊旋律刺激認知功能、穩定情緒，不僅活絡現場氣氛，也讓醫療服務延伸至心理與情感層面，展現全人照護精神。

基隆長庚醫院自2013年成立社區醫學研究中心以來，已投入逾2億元推動社區世代健康計畫，服務範圍涵蓋基隆、萬里、瑞芳及貢寮等北海岸地區，累計服務超過8000位居民。院長吳俊德指出，未來將持續結合ESG理念，串聯政府與社區資源，打造「北海岸健康社區整合照護網」。

基隆市政府表示，未來將持續深化與醫療體系的合作，完善在地健康照護網絡，讓市民在各生活場域中都能獲得即時且全面的醫療支持，攜手實現「健康台灣」的願景。

▲基隆長庚攜手市府推健康台灣。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆長庚攜手市府推健康台灣。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆長庚攜手市府推健康台灣。（圖／記者郭世賢翻攝）

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