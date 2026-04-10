鄭麗文老公是抓耙仔？　洪智坤不贊成：由情治人員定義是可怕荒謬的

▲鄭麗文與駱武昌昔日前往中國雲南返鄉探親。（圖／翻攝滇商會）

記者郭運興／台北報導

國民黨主席鄭麗文丈夫駱武昌，近日遭媒體指稱曾在國民黨威權政府時期，是被情治單位放在校園的「佈建運用人員」，協助情治人員蒐集資訊的「抓耙仔」，引發議論。對此，陳菊前幕僚洪智坤9日表示，自己不贊成由威權時代的情治人員，來定義台灣歷史，尤其是反對運動參與者的「忠奸之辨」，轉型正義很重要，但轉型正義被威權時代情治人員所定義，是可怕而荒謬的反正義。這些程序，要非常謹慎。

根據《鏡報》報導指出，在國家檔案館的網站上就可查到，一份1988年8月17日發出的公文，主旨為「請核准台大學生駱武昌為佈建運用關係，請鑒核」，公文提到，駱武昌的簡單個資，並報告人脈關係不錯。對駱武昌的佈建計劃為「擬先將駱武昌列為運用關係，化名馬超，俟觀察渠活動能力，工作績效，安全狀況等作綜合評估後，再報請鈞局核准列為內線佈建」。

對此，洪智坤表示，自己不贊成由威權時代的情治人員，來定義台灣的歷史，尤其是反對運動參與者的「忠奸之辨」。

洪智坤指出，大學時代被列管，朋友們邀他去看當年被陷害的檔案，自己沒什麼興趣，原因是五十幾歲了還在講野百合，人生也太蒼白；再者，心裡很清楚，誰是那些打小報告的「知青黨部黨社幹部」，讓情治人員搶功爭獎，編撰他等「危害社會惡行」的內容必然扭曲荒唐。

洪智坤指出，自己和邱萬興小邱兄聊過，台灣的反對運動史，不應該由威權時代情治人員的胡編亂寫來定義。因此，前幾天，最敬重的黨外大姐，溫暖和煦無欲無求如她，被指控為「抓耙仔」，自己不相信；今天，馬各（駱武昌）或任何人「被抓耙仔」，自己都很保留，無論他們今天政治立場如何。

洪智坤強調，轉型正義很重要，但是，轉型正義被威權時代情治人員所定義，是可怕而荒謬的反正義。這些程序，要非常謹慎。