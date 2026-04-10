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選舉查察超前部署　基隆地檢署嚴防深偽假訊息與境外介選

▲基隆地檢署超前部署選舉查察。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲因應今年九合一選舉，基隆地檢署昨天下午召開「選舉查察期前策略會議」。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

因應今年九合一選舉，基隆地檢署昨（9日）下午召開「選舉查察期前策略會議」，邀集基隆市警察局、新北市警察局、航業調查處基隆調查站、新北市調查處、基隆市調查站，以及基隆與新北市政府政風處、基隆憲兵隊與移民署基隆市專勤隊等單位與會，整合跨機關查察能量，提前部署選舉查察工作。

檢察長陳佳秀表示，基隆地檢署轄區歷來選情競爭激烈且結構複雜，各單位須及早因應，針對賄選、暴力、選舉賭盤、假訊息及境外勢力介選等不法態樣積極蒐報情資，並隨選情變化機動調整查察策略；同時強化橫向聯繫，透過多面向情資整合，建構綿密查察網絡。

▲基隆地檢署超前部署選舉查察。（圖／記者郭世賢翻攝）

會中，主任檢察官黃聖進行專案報告指出，本次選舉面臨多重威脅，情勢較以往更為嚴峻。除傳統賄選與賭盤問題外，亦須嚴防虛遷戶籍影響選舉結果，以及境外勢力透過資金或網路滲透干預選情，特別是深偽（Deepfake）技術可能被用於散布假訊息，對選舉公平造成衝擊。

黃聖強調，各機關應落實精準佈建與即時查察，全面壓制賄選行為、防杜幽靈人口、掃蕩地下賭盤並追查境外資金流向，同時針對深偽影像與假訊息快速應處與溯源追查，以確保選舉過程公正透明。隨後，警、調、廉、移等與會單位也就目前掌握的選情與查察作為進行交流，並針對重點區域與潛在風險研商具體對策，建立跨機關聯防機制。

基隆地檢署強調，選舉的公平與公正是民主制度的核心價值，對於任何妨害選舉的不法行為，將偕同各查察機關依法從速嚴辦，以展現政府執法決心，全力守護選舉秩序與民主基石。

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