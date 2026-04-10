武鐵「旅遊專車」大升級搶客　大床房、棋牌室還有K歌空間

▲武漢推出適配銀髮族群的鐵路旅遊列車。（圖／翻攝極目新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸武漢鐵路部門近期推出升級版旅遊專列，要搶攻內需市場的客源。該旅遊列車主打高舒適度與適老化設計，不僅有大床房的車廂，還有K歌空間與棋牌室等設施，同時，結合當地文化與旅遊路線，吸引銀髮族與旅遊市場關注，首發班次上座率達95%。

《極目新聞》報導，對鐵路旅遊專列的印象還停留在綠皮車、高低床、擁擠的車廂？武鐵剛剛上線的首列舒適型旅遊專列，一定會讓你眼前一亮。

這班「武鐵假日·遇見美好」旅遊專列由武漢鐵路結合文旅企業打造，從車體外觀到車內設計融入武漢在地文化元素，包括黃鶴樓、晴川閣等地標圖案，並以紅、橙、黃等暖色系為主色調呈現。

至於列車內部則全面升級為舒適化與適老化設計，設有雙人房及三至四人房車廂，配備觀景窗、防滑地板、獨立衛浴及緊急呼叫裝置等設施，還提供隱私拉簾與安全扶手，適配長者乘車體驗。

此外，列車也規劃多項服務，包括客製化餐飲、旅遊紀念冊製作、文化活動體驗、醫護支援及專屬管家服務，形成完整旅遊配套。

首發行程為12天雲貴旅遊路線，串聯昆明、大理、麗江等地，涵蓋多個自然景點與文化地標，採夜間行車模式提升旅遊效率。武漢鐵路部門表示，此舉為推動「鐵路＋文旅」融合發展的嘗試，未來將持續推出新疆、北方雪景等多條旅遊專列路線，拓展高品質旅遊市場。