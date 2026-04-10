提升留任率！花蓮全面調升國中小課後輔導鐘點費　幅度20%

▲▼花蓮縣政府期待調升課後鐘點費，保障教師權益，進而為學童營造安全、溫暖且充滿啟發的課後共學環境。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為了給予學童更穩定的放學後陪伴，並實質支持第一線教師，花蓮縣政府自114學年度第二學期起，全面調升國民中小學課後輔導及課後照顧服務班教師鐘點費。本次政策將課後鐘點費調升20%，期盼透過提升福利來保障教師權益，進而為花蓮的孩子們營造安全、溫暖且充滿啟發的課後共學環境。

本次調整方案中，國中課後鐘點費由現行的新台幣450元調升至540元；國小課中鐘點費配合中央基準調整至405元，課後鐘點費則由現行的400元調升至480元。

縣長徐榛蔚表示，課後輔導及課後照顧服務不僅是協助家長妥善銜接放學後的照顧需求，更是校園教育溫暖的延伸。對許多孩子而言，這是完成作業的場所，更是一段有人傾聽、陪伴的重要時光。「有安心的老師，才有快樂學習的孩子」，調升鐘點費有助於提升課後教師留任率，讓第一線教師在課程設計與生活照顧上投注的熱情與付出獲得更合理的回報與保障，進而提升教學品質，為學童帶來更豐富的學習體驗。

▲▼花蓮縣的課後班服務除了指導家庭作業與推廣閱讀寫作外，也兼顧生活照顧與團康體能活動。

在花蓮這片充滿自然資源的土地上，部分學童來自單親、隔代教養或是雙薪家庭，放學後往往缺乏足夠的陪伴資源。因此，花蓮縣的課後班服務除了指導家庭作業與推廣閱讀寫作外，也兼顧生活照顧與團康體能活動。透過多元適性的輔導課程，期能做好「拔尖、扶弱、固本」的教育工作，弭平社經地位差異所帶來的學習落差。

為確保課後服務能契合學生的需求，縣府教育處嚴格把關教師品質及教學內容。除了規範師資來源與每年必備的在職專業訓練外，也要求各校定期評估學生的學習效果及教師的授課狀況，確保每一分教育資源都能轉化為孩子成長的動力。

本次鐘點費的調升，不僅是對教育人員辛勞的肯定，更是對下一代教育品質的承諾。未來，縣府將持續作為學校的堅強後盾，鼓勵發展具在地特色的課後照顧模式，讓學童能在穩定的陪伴中適性發揮所長，成為有熱情、有創意、好品格的優質公民。

