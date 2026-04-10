2歲孫女全身傷「頭瘀青眼黑輪」公嬤嚇壞　生母繼父：她自虐

▲桃園市2歲女童於2024年被生母交付女童祖父母照顧，被發現渾身傷痕累累送醫治療，醫院通報警方偵辦。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市一名2歲女童被生母交給祖父母照顧，祖父母發現她渾身瘀青、抓痕等傷勢送醫治療，醫護人員察覺後懷疑受虐通報警方偵辦；桃園地檢署複訊時，女童生母、繼父否認犯行，辯稱是女童有自殘傾向。檢方根據醫院衡量傷勢，應由不當外力造成，不採信2人辯詞，偵結依違反兒少法之成年人故意對兒童犯傷害罪嫌提起公訴。

檢警調查，李姓男子、張姓女子分別為2歲林姓女童之繼父、生母，2023年底至2024年1月14日間，涉嫌於中壢區住處以以不詳方式傷害女童，致使有前額瘀腫、兩側性眼瞼及眼周圍區域瘀腫、左臉頰抓痕、右腹瘀青、左鼠蹊瘀青等傷害，李、張2人後來將女童交給她的祖父母扶養照顧，雙方約在桃園市某超商。

未料，祖父母一眼就發現女童渾身多處傷痕，隨即將孫女送往林口長庚醫院就醫，醫護人員察覺懷疑女童受虐，通報八德警方處理，八德警方將全案移送桃檢偵辦。

桃園地檢署調查時，被告李、張2人均矢口否認犯行，被告李男辯稱「沒有打過她，張女也沒有打他，我們認為被害人會自殘，在我們這邊不快樂等語」；被告張女亦辯稱「被害人在我這邊都會傷害自己，有看過用指甲抓自己耳朵或頭髮，會自己一直揉眼睛，也會用指甲抓或捏自己手臂，保母也說會傷害自己，我沒有傷害他」等語。

檢方根據醫院提供被害人傷勢照片，眼眶周圍及前額之瘀腫，其範圍非小，被告2人若係正常照顧被害人，怎可能全無發覺，且傷勢不可能因被害人跌倒或自傷所造成；此外，案發2023年年底某時至2024年1月14日之間均由被告2人照顧被害人，被害人既由被告2人照顧，被害人身上之傷勢，僅有可能係由被告2人造成。經函詢林口長庚醫院，被害人身上所受傷勢應高度懷疑由不當外力介入造成，難任由跌倒或自殘所造成，足見被害人傷勢，確係被告2人所為，不採信2人之辯詞。檢方偵結依違反兒少法之成年人故意對兒童犯傷害罪嫌提起公訴。

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